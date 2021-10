Sabrina Salerno sconvolge ancora i suoi followers con uno scatto super sexy. Questa volta ha messo tutto in bella mostra. Vediamola insieme.

Sabrina Salerno è sicuramente una delle donne più apprezzate sui social, curve esplosive e fisico statuario, da sempre è un icona di bellezza e sensualità.

Come al solito, la showgirl, ha conquistato i suoi followers pubblicando l’ennesimo scatto bollente sul suo profilo Instagram. Anche questa volta è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta con la sua sensualità pazzesca.

Ieri sera si è fatta immortalare con indosso un outfit total black, ma dalla canotta si vede tutto, sguardo magnetico e curve mozzafiato. La scollatura vertiginosa mette in risalto il suo décolleté pazzesco.

Vediamo nel dettaglio la foto che ha infiammato il web.

Leggi anche->Gf Vip Principesse Selassié, chi è e cosa fa il bellissimo fratello FOTO

Sabrina Salerno infiamma il web, dalla scollatura si vede tutto

Sabrina Salerno è riuscita ancora una volta ad ammaliare il web con una foto super sexy. Nelle foto pubblicate, la showgirl sfoggia un look tutto nero ma a caratterizzare lo scatto è stata, senza dubbio, la scollatura vertiginosa.

Sabrina ha optato per una posa classica: mani sui fianchi e sguardo fisso in camera, ma non solo, nella foto successiva ha alzato le braccia e ha piegato una gamba per mettere in mostra le sue curve spettacolari.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare il top che a stento contiene le sue “bombe esplosive“, ancora una volta con la sua sensualità è riuscita ad ammaliare tutti i suoi followers che hanno commentato positivamente la foto in questione.

Nella didascalia Sabrina ha scritto “Non sono romantica”, ma ai suoi fan non interessa, la amano proprio per le sue pose super hot che mettono in risalto la sua bellezza e il suo corpo stratosferico.

Leggi anche->Barbara D’Urso: “io…la sposa….” La foto lascia senza parole

Voi cosa ne pensate? vi piacciono i post di Sabrina Salerno?