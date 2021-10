Ancora una volta, Sara Croce ha infuocato Instagram pubblicando una foto molto provocante sul suo profilo. Ecco gli auguri bollenti per il compleanno dell’amica, vediamo di cosa si tratta.

Sara Croce è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie al suo ruolo a Ciao Darwin come Madre Natura. La showgirl ha letteralmente incantato il pubblico grazie alla sua innegabile bellezza.

Ma non solo, l’influencer, dopo il straordinario successo nel programma di Paolo Bonolis è stata scelta come la Bonas in Avanti Un Altro. Insomma Sara Croce ormai è entrata a far parte nella squadra del programma ed è molto apprezzata in questo suo nuovo ruolo.

La giovanissima, appena 23enne, è anche molto amata sui social, infatti il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers. Sara ogni giorno pubblica scatti e video che fanno letteralmente impazzire i suoi fan, d’altronde non si può non ammettere che è davvero bellissima.

Nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Ig che non è di certo passata inosservata, per il compleanno della sua migliore amica ha pensato di dedicarle degli auguri piuttosto bollenti.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sara Croce, auguri in bikini per il compleanno dell’amica

Qualche ora fa, Sara Croce ha pubblicato un post piuttosto bollente su Instagram, i fan si sono svegliati con un buongiorno molto caloroso.

L’influencer ha voluto dedicare alla sua amica una foto per augurarle buon compleanno, le due si sono fatte immortalare con uno sfondo stratosferico: un tramonto autunnale che ricorda molto l’estate.

Ma non solo, i suoi followers non hanno potuto fare a meno di commentare anche il lato B delle due bellissime ragazze.

L’amica in questione è Camilla Caimi e Sara Croce, per l’occasione, ha voluto farle una dedica speciale “Auguri alla mia compagna di vita” con tanto di cuoricino nella didascalia, nella foto le due si sono fatte fotografare mentre entrambe scattano una foto al tramonto, entrambe meravigliose e con un fisico statuario.

Lo scatto in bikini ha sicuramente lasciato senza parole i milioni di followers della Croce, i quali hanno ovviamente apprezzato la foto e hanno anche augurato un buon compleanno all’amica di Sara.

Voi cosa ne pensate?