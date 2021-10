Prime risposte sulla morte del figlio di Maurizio Zamparini. Lui “Gli avevo mandato un messaggio, non ha risposto”

Il mondo del calcio piange la morte improvvisa di Armando Zamparini, il figlio più piccolo dell’ex presidente del Palermo calcio.

Un altro grave lutto colpisce il mondo del calcio. Poco meno di un anno fa venne a mancare il padre dell’ex bomber della Roma, Francesco Totti. Ora ad andarsene improvvisamente è stato Armando Zamparini, figlio 23enne dell’ex presidente del Palermo Calcio, Maurizio Zamparini. Il corpo del giovane è stato trovato senza vita nella camera del suo appartamento londinese. Sono in corso le indagini mediche per appurare le cause del decesso. Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che il ragazzo sia morto per un malore improvviso, forse un’ischemia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Armando era l’ultimo nato di casa Zamparini, unico figlio del secondo matrimonio tra l’ex numero uno del Palermo e Laura Giordani. I genitori, non appena appresa la tremenda notizia nel cuore della notte, si sono subito messi in viaggio verso la Gran Bretagna, dove Armando studiava e lavorava da tempo.

Nessun campanello d’allarme aveva lasciato presagire quello che sarebbe accaduto. Dalle prime ricostruzioni pare che, fino a poco prima di morire, il ragazzo avesse fatto le cose di sempre portando avanti con alcuni colleghi un progetto imprenditoriale e le sue passioni. Il padre Maurizio, ovviamente sconvolto per l’accaduto, ha spiegato che suo figlio non aveva mai avuto problemi di salute in precedenza. E ha raccontato che il giovane – “Armandino”, come lo chiamavano in famiglia – avrebbe dovuto iniziare a lavorare per una grande azienda di Londra proprio il giorno successivo al suo decesso. “Gli avevo mandato un messaggio giovedì, il giorno prima: ‘In bocca al lupo!’. Ma non ho mai ricevuto risposta. Perché Armandino l’altro ieri è morto. È una tragedia infinita. Non avevamo avuto alcun segnale, era un ragazzo pulitissimo. Ha sofferto di una forte bronchite asmatica in passato, che gli ha dato vari problemi, ma nient’altro che io sappia” – le parole di Maurizio tra le lacrime