Giancarlo Magalli ha svelato un retroscena sulla morte della Carrà e di Frizzi, compianti protagonisti del mondo dello spettacolo.

In questi anni, il mondo dello spettacolo italiano (e non solo) ha compianto la morte sia di Raffaella Carrà sia di Fabrizio Frizzi, due protagonisti indiscussi (con diverse caratteristiche, ma entrambi amatissimi) della nostra tv.

Ai funerali dei due vip si sono recati, oltre che a tantissime persone che ne hanno apprezzato programmi e spettacoli in tv, anche diversi amici e colleghi; tra questi c’era anche Giancarlo Magalli, un altro storico volto della Rai che ha lavorato sia col conduttore romano che con la showgirl, cantante e conduttrice bolognese.

Su entrambi, lo storico conduttore de I Fatti Vostri ha ora svelato dei toccanti retroscena; le parole di Magalli.

Giancarlo Magalli, retroscena sulle morti di Fabrizio Frizzi e di Raffaella Carrà

La morte di Frizzi è avvenuta ormai tre anni fa, a seguito di un ictus avuto dal conduttore durante il suo programma dell’epoca; ricoverato d’urgenza al Sant’Andrea di Roma per emorragia celebrale, non riuscì a superare la crisi e la mattina del giorno seguente è stato certificato il decesso.

Quanto a Raffaella invece, ci ha lasciato negli scorsi mesi a causa di una malattia tenuta nascosta per volontà della stessa Carrà; per entrambi, tante lacrime e tanto dispiacere da parte di tutti, famosi e non.

Di recente, Giancarlo Magalli ha svelato un retroscena per entrambe le morti, facendo commuovere ancora di più tutti quanto. Parlando della Carrà, Magalli sottolinea come Sergio Japino fosse l’unico a sapere della malattia, e che la stessa Raffaella sapesse di essere prossima alla morte.

“Aveva capito come fosse una strada senza ritorno e aveva lasciato indicazioni per il funerale e altre cose” spiega Magalli, che evidenzia come Japino vivesse da qualche anno nelle Filippine per lavoro ma che, tornato in Italia, è stato vicino fino alla fine alla Carrà.

Raffaella sapeva benissimo di essere prossima alla morte, ma ha deciso comunque di far finta di nulla davanti al pubblico; quanto a Frizzi invece, Magalli era purtroppo già preparato al peggio.

” Sapevamo che non ci sarebbe stata guarigione, ma siamo comunque stati colpiti dalla velocità con cui se ne è andato” spiega Magalli, rivelando come in questo caso i suoi amici intimi fossero a conoscenza delle condizioni di salute del conduttore romano.