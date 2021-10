Melissa Satta senza dubbio da capogiro: la showgirl si mostra con uno spacco senza fine della gonna, facendo svenire tutti suoi fan.

Dopo un periodo passato lontano dal mondo dello spettacolo, la showgirl e conduttrice statunitense ma cresciuta in Italia si è ripresa prepotentemente la scena, ammaliando con la sua bellezza e col suo fascino che da anni ormai la contraddistinguono.

Come in molti ricorderanno, la carriera della Satta subisce un’impennata quando nel 2005, ormai poco più di quindici anni fa, viene scelta da Striscia la Notizia come velina mora, prima in coppia con Thais Souza Wiggers, poi con Veridiana Mallmann.

Successivamente, diverse apparizioni sia come attrice che come conduttrice la rendono ancora più amata dal pubblico; oggi, è tornata letteralmente in campo nella squadra di Sky Sport, sia come ospite di Sky Calcio Club sia come conduttrice di Gol Deejay; tra un impegno e l’altro, la showgirl fa impazzire tutto con uno spacco profondo della gonna.

Melissa Satta, lo spacco della gonna è profondo

Non sorprende che Melissa sia stata spessissimo impegnata in trasmissioni sportive: d’altronde, lo sport fa parte della sua vita da sempre, avendone non soltanto praticati diversi ai tempi del liceo, ma anche grazie all’attività come calciatrice nella squadra femminile del Quartu Sant’Elena.

Un corpo asciutto e allenato il suo, così statuario da far invidia a chiunque; sia grazie ai doni di madre natura, sia a causa del suo costante allenamento, la Satta sfoggia sempre una silhouette da far impazzire.

Questa volta, sul suo profilo Instagram, si mostra con un lungo vestito nero con un profondo spacco sulla gonna; slanciata ancor di più grazie ai tacchi, la showgirl lascia intravedere la gamba sinistra, mandando su di giri il web.

Facendo il pieno di like e ottenendo tantissimi complimenti nei commenti, la Satta mostra per l’ennesima volta tutta la sua eleganza e la sua bellezza, minando la leadership di Diletta Leotta nel campo delle giornaliste sportive.

Non ci sorprende quindi del passato ricco di traguardi da modella della Satta, che non soltanto è stata spesso scelta come testimonial per diverse campagne pubblicitarie, ma ha anche sfilato per diverse volte all’inizio della sua carriera alla Milano Fashion Week, nonché posato per diversi calendari sensuali.

L’immenso fascino della showgirl le ha permesso di avere diverse relazioni con colleghi e sportivi, tra cui spiccano anche Daniele Interrante, Christian Vieri e Kevin-Prince Boateng; proprio dal calciatore, a cui era legata sin dal 2011 e che ha sposato nel 2016 (con tanto di figlio, Maddox Prince Boateng) si è recentemente separata.