Cecilia Rodriguez ha infiammato il web con uno scatto super seducente. Nella foto la showgirl mostra le gambe e non solo, Vediamo di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più apprezzate dal pubblico a casa e non solo per la sua bellezza sconvolgente, ma anche per il suo carattere e la sua professionalità.

La sorella di Belen è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori grazie alla sua ultima partecipazione al Gf Vip in cui ha dimostrato di avere una fortissima personalità.

Gli appassionati del reality si ricorderanno sicuramente di quando ha lasciato in diretta il suo ex fidanzato, Francesco Monte dopo essersi invaghita di Ignazio Moser.

Tutt’ora Cecilia e l’ex gieffino stanno insieme e sono molto innamorati, i fan non vedono l’ora di vederli sposati e con dei bambini.

Ma a sconvolgere i followers della Rodriguez è stato uno scatto pubblicato sul suo profilo Ig. Nella foto si vede tutto, Cecilia mostra le gambe e non solo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cecilia Rodriguez: nella foto indossa solo la camicia

Ancora una volta, Cecilia Rodriguez ha lasciato i suoi fan senza parole. La modella ha pubblicato uno scatto che ha infiammato il web, nella foto indossa solo una camicia e non si può non notare la posa super sexy della showgirl.

Come sempre sfoggia un fisico statuario, Cecilia ha messo in bella vista le gambe tonificate dalla palestra e i fan hanno immediatamente notato lo spacco vertiginoso. Ovviamente non sono mancati i like che ad oggi sono già più di 30mila. Ma non solo anche Belen ha voluto fare i complimenti a sua sorella scrivendo “Bella la mia Chechu“.

Voi cosa ne pensate? vi è piaciuta la foto pubblicata da Cecilia Rodriguez?