Wanda Nara dà spettacolo allenandosi in palestra con un abbigliamento praticamente inesistente; tutte le prosperose forme in bella vista.

Sempre provocatoria, ogni post di Wanda Nara fa impazzire e lei è sempre stratosferica. Lady Icardi si è fatta parecchi “nemici” nella sua permanenza a Milano (specie tra i tifosi interisti) ma gran parte del pubblico italiano adora la sua audacia e pende dalle labbra dell’argentina.

Procuratrice sportiva, showgirl televisiva e anche imprenditrice nel mondo del beauty con la sua linea di cosmetici, la Nara continua la sua vita a Parigi, lontana dall’Italia, facendo sempre discutere.

Lontana dai riflettori del nostro mondo dello spettacolo, Wanda continua però ad incantare i suoi follower italiani grazie a scatti quotidiani su Instagram, in attesa di rivederla magari protagonista in qualche programma in Italia; il suo allenamento è bollente e l’abbigliamento praticamente inesistente.

Wanda Nara, l’allenamento è bollente e l’abbigliamento per la palestra è inesistente

Dopo aver passato dei giorni nella “sua” Milano per la Fashion Week, la Nara è tornata nella sua Parigi per stare al fianco di suo marito Mauro, impegnato con la nuova stagione calcistica col PSG.

Aggiornando continuamente i suoi follower su Instagram però, la Nara ha sicuramente esagerato quando ha mostrato il suo particolare outfit per un allenamento casalingo.

Come sappiamo, la showgirl argentina è molto attenta alla linea e si allena costantemente per mantenere il suo corpo tonico, che questa estate tanto abbiamo potuto apprezzare vedendola in bikini.

In questa nuova foto, Wanda si trova davanti allo specchio con un abbigliamento che copre veramente poco; la showgirl si mostra infatti solamente con delle mutandine rosa di pizzo e un top sportivo troppo stretto per contenere le sue generose forme.

Il décollété della Nara è pronto ad esplodere e dal dettaglio bollente è evidente come stia a forza e sotto pressione nel top sportivo; “c’è chi ha zoomato e chi mente” recita uno dei commenti allo scatto, ad evidenziare il fascino magnetico delle forme di Wanda.

Quasi 500 mila i like alla foto, con la Nara che nella didascalia scrive: “Sto pensando se allenarmi o rimandare a domani”. Di certo, tutti i suoi follower non hanno rimandato e non hanno perso l’occasione per ammirare nuovamente il corpo da urlo dell’argentina in questo nuovo scatto.