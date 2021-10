Wanda Nara incontenibile, il cappotto in ascensore si apre proprio lì; lady Icardi è sempre un concentrato di sensualità e provocazione.

Poche donne riescono ad essere provocatorie e sensuali come Wanda Nara, procuratrice sportiva e showgirl televisiva, nonché imprenditrice nel mondo dei cosmetici.

Capace di affascinare in molti, così come da farsi odiare da altrettanti, lady Icardi continua la sua ascesa nella nuova città che da qualche anno ormai ospita la coppia, Parigi.

Lontana dai riflettori del nostro mondo dello spettacolo, Wanda continua a far discutere ma in molti aspettano con ansia il suo ritorno in Italia; attivissima sui social, lei dal canto suo si mostra in continuazione facendo sentire e come la sua mancanza.

Wanda Nara, il cappotto nell’ascensore del PSG si apre proprio lì

Non c’è sicuramente procuratrice che più sa reggere l’atmosfera stellare del Paris Saint-Germain come la Nara; quest’anno, gli sceicchi proprietari hanno fatto un mercato a dir poco fenomenale, portando in Francia calciatori come Sergio Ramos, Gigi Donnarumma e soprattutto un certo Leo Messi.

Dopo aver passato dei giorni nella “sua” Milano per la Fashion Week, la Nara è tornata a casa e a seguire da vicino il Club in cui milita il marito; dentro lo stadio della squadra di Calcio, il Parco dei Principi, non è di certo (come al solito) passata inosservata.

L’argentina ha infatti postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae all’interno dell’ascensore dello stadio, come si vede esplicitamente dal logo stampato sullo specchio; a colpire è però l’outfit della showgirl, con la particolare apertura del suo cappotto.

Con stivali lunghi neri ai piedi e dei pantaloncini cortissimi che si intravedono solamente, il cappotto della Nara si apre proprio sul suo basso ventre, lasciando libera la coscia piegata dell’argentina, capace sempre di alzare la temperatura ovunque si trovi.

Leggi anche –> Jessica Morlacchi età, studi, stipendio, lavoro, fidanzato: tutto su di lei

La stessa Nara, nella didascalia, pone l’accento sul suo outfit, orgogliosa del vestito made in Zara, degli stivali Balmain e della borsa griffata Hermes; i più di 130 mila like al post hanno però sicuramente apprezzato anche altro nella foto, così i tantissimi che hanno commentato.

Leggi anche –> Verissimo: svelati gli ospiti incredibili di sabato 2 e domenica 4 ottobre

Arrivata ormai a più di 8 milioni di follower, lady Icardi è un’influencer a tutti gli effetti e, che la si ami o la si odi, ha tantissimo seguito; in molti si aspettano un suo ritorno in Italia, che sia con Icardi (la concorrenza in attacco al PSG è tra le più serrate d’Europa) che da sola, magari per coltivare quella sua carriera da showgirl già iniziata.