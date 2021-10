Conosci il tuo livello di concentrazione? Ecco un simpatico e rapido test psicologico per rispondere a questo quesito.

Il cervello umano è un potentissimo strumento dalle mille doti e potenzialità, tuttavia ogni essere umano ne utilizza una piccolissima percentuale. Il test visivo che stiamo per proporvi riguarda proprio la vostra capacità di concentrazione ed ha lo scopo di stimolare i neuroni del vostro cervello.

I test psicologici delle immagini rappresentano un ottimo metodo di introspezione, rapido ed economico, per conoscerci a fondo, scoprendo quali sono i nostri punti di forza e di debolezza. Tu, per esempio, ti concentri prevalentemente sulla superficie oppure hai la capacità di andare oltre le apparenze? Svolgi questo particolare test ed avrai la risposta a questo quesito.

Scopri il tuo livello di concentrazione

Qualunque cosa tu stia facendo, prenditi qualche minuto, rilassati e svolgi il test visivo che stiamo per spiegarti. In questo modo potrai liberare la mente e scoprire quale sia il tuo reale livello di concentrazione. Veniamo quindi al dunque: se osservi l’immagine precedentemente riportata, potrai notare un bellissimo paesaggio naturale composto prevalentemente da alberi. Se però ti prendi qualche minuto per osservare l’immagine, verrà alla lune nel tuo campo visivo la presenza i volti nascosti tra i rami. Quanti volti vedi?

Ebbene, nella figura sono stati nascosti dei volti umani tra le fronde degli alberi, ma solo se ti concentri e fai attenzione davvero potrai notarli. Per questo motivo, il test visivo è un ottimo antistress e un modo per liberare la mente. Lo scopo dell’immagine infatti, è farti fare ordine tra i tuoi pensieri, lasciar perdere la confusione che hai nella mente e tornare nell’istante presente in cui ti trovi.

Solo chi ha la capacità di concentrarsi sull’immagine infatti, riuscirà a vedere i volti e – se ci riesci veramente – questo è indice di una grande capacità di autocontrollo del flusso di pensieri, sei quindi in grado di andare oltre le apparenze e questo ti aiuterà anche nella vita di tutti i giorni.