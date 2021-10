Annalisa continua ad infiammare il web non soltanto con la sua voce: la nuova foto bollente mette tutto in bella mostra e lascia senza fiato.

Come ormai ben sappiamo, sono tantissimi i volti noti del mondo della musica di oggi che sono stati lanciati da Amici; il talent show della De Filippi è ormai una delle vetrine più importanti, e dalla sua scuola escono sempre giovani pronti a fare carriera.

Tra questi rientra anche Annalisa Scarrone, “fiammante” cantautrice classe ’85 che, pur non riuscendo a vincere il talent (perdendo in finale) è riuscita ad avere una brillante carriera. Amatissima per la sua particolare voce, la cantante manda su di giri anche con la sua bellezza; il nuovo scatto ne è una prova lampante.

Annalisa, la nuova foto bollente mette tutto in mostra: la cantante lascia senza fiato

Più volte sul suo seguitissimo profilo Instagram la cantautrice savonese ha messo in risalto tutto il suo particolare fascino, senza però risultare mai volgare o troppo aggressiva.

Questa volta però, Annalisa sembra voler osare ancora di più per infiammare il web e rendere l’atmosfera bollente: il nuovo scatto la ritrae in intimo con tanto di stivali lucidi di pelle.

Immersa in un’atmosfera fantascientifica data dalla luce gialla e rossa del led, la cantautrice si è fatta immortalare in intimo con un body bianco di pizzo e dei pantaloncini intimi abbinati; a coprirla in parte una larga felpa sportiva, mentre gli stivali col tacco a spillo vengono indossati con dei calzettoni da gioco.

Lo scatto ha fatto il pieno di like, presentandoci la cantante in una veste inedita in cui di certo non sfigura; il pubblico è letteralmente impazzito per lo scatto, tanto che i like sono quasi 130 mila.

Leggi anche –> Aldo Montano e Antonella Mosetti perchè è finita? Spunta la verità

Tantissimi anche i commenti, coi fan letteralmente sbigottiti dal nuovo post di Annalisa sia per come si è fatta ritrarre sia per la didascalia, che annuncia come sia giunto il “momento di parlare”, sicuramente di qualche nuovo progetto. Tra i commenti entusiasti anche quello della pagina MySecretCase, da diverso tempo ormai attiva nella divulgazione dell’educazione sessuale sui social nonché nella vendita di sex toys, e anche quello della Warner.

Leggi anche –> Test: quanto ti sai concentrare? Dipende da quale immagini vedi

Dopo la pausa imposta a forza dall’emergenza COVID-19 e le relative complicazioni, Annalisa (come suoi altri colleghi) è finalmente tornata sul palco con la tournée Nuda10 Open Air, che le ha permesso di abbracciare nuovamente dal vivo il suo pubblico.