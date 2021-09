Incredibile rumor circa il ritorno di Giorgio Manetti nello studio di Uomini e Donne. Come reagirà la dama torinese alla notizia?

Il noto ex cavaliere toscano – Giorgio Manetti – fu uno dei partecipanti più amati ed apprezzati del noto dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo charme e la sua eleganza hanno letteralmente conquistato le dame del parterre femminile e del pubblico a casa, tanto che il suo abbandono del programma – avvenuto circa quattro anni fa – rappresentò un duro colpo per i telespettatori più fedeli.

A renderlo celebre, fu la turbolenta e profonda storia d’amore con la storica dama torinese Gemma Galgani. I due si conobbero a gennaio 2014 e la loro relazione durò circa otto mesi. E’ diventata iconica la storica data del 4 settembre, giorno in cui Gemma decise di dire per sempre ‘addio’ al suo Gabbiano George.

Negli anni a seguire, le puntate del Trono Over di Uomini e Donne furono caratterizzate dai continui battibecchi tra i due ex amanti e Tina Cipollari. L’opinionista infatti, difese Giorgio Manetti in ogni occasione, in quanto non riuscì ad accettare il comportamento della Galgani nei confronti dell’ex fidanzato.

L’ultima apparizione di Manetti negli studi Mediaset, risale alla fine del 2016, dopodiché il cavaliere di Firenze intraprese una relazione fuori dal programma. Tuttavia, ad oggi, George è tornato sigle e sta cominciando a circolare la voce su un suo presunto ed epocale ritorno.

Il ‘Gabbiano’ torna a volare negli studi Mediaset?

Giorgio Manetti ha confermato qualche mese fa di essere tornato single: quando uscì dal programma infatti, intraprese una bellissima storia d’amore con Carolina. La relazione proseguì per quattro anni, dopodiché i due si dissero per sempre ‘addio’. Dal giorno in cui l’ex cavaliere di Uomini e Donne confermò la separazione, furono molte le indiscrezioni che parlavano di un presunto ritorno negli Studi Mediaset.

Manetti, dal canto suo, ha sempre sostenuto che la sua esperienza nel programma sia da considerarsi conclusa. Tuttavia, negli ultimi giorni, il noto cavaliere toscano ha espresso un interesse per la rivale di Gemma Galgani – Isabella Ricci. A quanto pare, la bellissima dama ha compito molto George, soprattutto per la sua eleganza, diplomazia e naturalezza e, di conseguenza, il Gabbiano ha espresso il desidero di portarla fuori a cena.

Insomma, le recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti hanno riacceso nei fan del programma la speranza di un suo epocale ritorno. Gemma Galgani inoltre, già particolarmente agguerrita nei confronti della Ricci, dovrà affrontare il possibile corteggiamento del suo George nei confronti della rivale.

Sulle notizie che stanno circolando, la dama torinese è stata chiara ed esaustiva: “Se Giorgio torna in studio non deve provocarmi ed io starò buona al mio posto”. A quanto pare, la notizia non è stata ancora confermata eppure già si sentono nell’aria possibili tensioni. E voi cosa ne pensate? Giorgio Manetti tornerà davvero negli studi Mediaset?