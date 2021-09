Ecco il nuovo test per scoprire quanto sei intelligente. Trova il cuore nell’immagine con gli elefanti e scoprirai qualcosa di più su di te

Oggi vi proponiamo un nuovo test che metterà alla prova la vostra intelligenza. Dopo il test dei lupi tra le pecore, vi mostriamo un’altra efficace prova per misurare la vostra intelligenza e scoprire tratti della vostra personalità che non conoscevate.

Il test in questione consiste nel guardare un’immagine raffigurante un grande numero di elefanti. Il compito di chi svolge il test sarà quello di trovare un’altra figura, difficilmente distinguibile dalle altre. Il risultato vi sorprenderà e vi farà scoprire di più voi stessi.

Test visivo: vedi il cuore tra gli elefanti?

I test visivi sono molto utilizzati dalla psicologia e la loro efficacia è ormai provata, tanto che sul web ogni giorno se ne scopre sempre qualcuno nuovo. La particolarità di questi test è che sono molto semplici da spiegare, non tolgono troppo tempo e i risultati che forniscono sono affidabili.

Il test visivo che vi proponiamo oggi permette di misurare l’intelligenza delle persone. La prova utilizza un’immagine pubblicata dal noto vignettista Gergely Dudas, in arte Dudolf. L’illustrazione è diventata subito virale e ha attirato la curiosità di molti.

Nell’immagine sono raffigurati numerosi elefanti di colore diverso. La particolarità di questa immagine è che tra gli elefanti vi è nascosto un cuore. Scopo del test, come è intuibile, è quello di trovare la figura del cuore nel minor tempo possibile.

Non tutti ci riescono e quasi nessuno lo fa in poco tempo. La durata media del test, infatti, è di ben 15 minuti: è questo il tempo che ha impiegato la maggior parte delle persone per scovare il cuore nell’immagine.

A complicare le cose ci pensa sicuramente la scelta, non casuale, dei colori da parte del vignettista: il bianco, lilla, rosa e fucsia sono tonalità di colori che aiutano a creare confusione visiva da parte di chi osserva. Inoltre, sono presenti numerosi fiori e farfalle, che rendono particolarmente difficile l’individuazione del cuore.

Chi riesce a trovare il cuore, e per di più lo fa in poco tempo, è sicuramente una persona sveglia e molto allenata. Si occupa sempre dei dettagli, in ogni ambito della vita ed è molto intelligente. Rappresenta un punto di riferimento per le altre persone anche grazie alle sue idee brillanti.