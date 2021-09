Conoscete la sorella di Wanda Nara, Zaira? È una bomba sexy. Ecco chi è e cosa fa la sorella della famosa showgirl argentina

Wanda Nara ha raggiunto una grandissima notorietà in italia grazie alla sua bellezza e incredibile intraprendenza. Ha conquistato il cuore di tantissimi, in particolare quello di Mauro Icardi, giocatore del Paris Saint Germain, e ora è anche la procuratrice del calciatore.

In tantissimi seguono sui social la bella modella e showgirl argentina e molti fano sono super aggiornati sulla vita privata della bellissima Wanda, ma sapete che ha una sorella? Se non la conoscevate vi anticipiamo subito una cosa: è una bomba sexy.

Chi è Zaira, sorella di Wanda Nara

Wanda Nara è sicuramente tra le influencer e showgirl più amate da pubblico italiano. Molto apprezzata la sua partecipazione e Tiki Taka nel 2018 e quella del 2020 come opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

La showgirl aggiorna spesso i suoi fan su quella che è la sua vita quotidiana. Sul suo profilo Instagram, infatti, condivide foto e video che fanno sognare il suo pubblico. Della vita privata di Wanda Nara si conoscono molte vicende, ma non tutti sanno che la bella modella ha anche una sorella.

La sorella di Wanda Nara si chiama Zaira e, per ora, non gode di una grandissima notorietà in Italia. Zaira è bellissima, ha i capelli lunghi e castani e degli occhi meravigliosi. Per molti manca davvero poco al suo ingresso nel mondo dello spettacolo italiano e presto potrebbe anche surclassare sua sorella Wanda.

Zaira Nara è nata nel 1988 a Boulogne Sur Mer, città argentina (che porta lo stesso nome di un comune francese) non molto distante da Buenos Aires, città natale di Wanda. Anche lei, come la sorella, è una grande appassionata di spettacolo e ha già avuto esperienze come modella e attrice di teatro.

Nel 2010 è entrata di diritto nella classifica delle donne più sexy del mondo, stilata dalla rivista FHM, piazzandosi al 47esimo posto. Zaira ha infatti un fascino incredibile e i suoi occhi verdi sono abbaglianti.

Oggi Zaira è molto seguita su Instagram, soprattutto in argentina, dove può vantare 4 milioni di follower. I numeri non sono gli stessi di sua sorella Wanda (che ne può vantare esattamente il doppio), ma in tanti sono certi che prima o poi diventerà famosa quanto sua sorella, se non ancora di più.