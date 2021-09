Quanti lupi vedi? Fai il test e prova a indicare quanti lupi riesci a vedere. Non tutti riescono a rispondere in maniera esatta, e tu?

Spesso, per stimolare il nostro cervello e stuzzicare un po’ la nostra intelligenza, è molto utile dilettarsi con alcuni test e prove di logica. Oggi ve ne presentiamo uno abbastanza difficile e che in tanti preferiscono non affrontare.

Il test si chiama “quanti lupi vedi” ed è un gioco da fare nel proprio tempo libero per mettersi alla prova e misurare la propria bravura (e pazienza). Il test è anche un modo per capire quanto si è intelligenti e non tutti decidono di portarlo a termine. Ecco il test “quanti lupi vedi?”.

Quanti lupi vedi? Ecco il test

Mettere alla prova la propria intelligenza e stimolare la mente è un esercizio molto utile per ridurre lo stress e sfruttare il tempo libero in qualcosa di utile. Numerosi test, infatti, sono stati studiati per misurare la propria intelligenza, l’abilità negli esercizi di logica, ecc. Oggi ve ne proponiamo uno.

Questo test della personalità ha come protagonisti gli animali. In particolar modo, i soggetti di questo test sono pecore e lupi. L’unico occorrente per svolgere questo test, infatti, è un’immagine molto semplice che raffigura questi due animali.

Nell’immagine infatti, c’è un numero indefinito di pecore e lupi, unico problema: trovare i lupi è difficilissimo. Bisogna infatti utilizzare tutta l’abilità possibile per riuscire a scovare i lupi tra tutto il gregge di pecore. E attenzione, non basta individuarne qualcuno, ma serve trovarli proprio tutti!

Il test è molto semplice. Guardate l’immagine che ha vi proponiamo e il vostro scopo è quello di trovare quei furbi lupi che si sono travestiti da pecore. Ve lo diciamo subito: in totale ci sono ben 6 lupi, riuscite a trovarli tutti? Avete 60 secondi di tempo.

Finiti i 60 secondi, dovrete immediatamente fermarmi e smettere di guardare l’immagine degli animali e rispondere subito, dichiarando quanti lupi siete riusciti a trovare, magari segnalandoli a mano o a matita. In base alla vostra risposta, cambierà il risultato che vi dirà quanto siete intelligenti:

Se avete trovato da 1 a 3 lupi: Possiamo dire che il vostro quoziente intellettivo varia dai 90 ai 100 punti. Dovete impegnarvi di più nelle cose importanti della vita e nelle sfide che si presentano, ma tuttavia avete un’intelligenza che rientra nella norma.

Da 4 a 5 lupi: Avete un quoziente intellettivo che va da 100 a 110. Siete sicuramente persone molto intelligenti e possedete delle qualità che vi possono permettere ora o in futuro di avere successo nel lavoro o nella vita di tutti i giorni. Non sottovalutatevi.

Se avete trovato tutti e 6 i lupi: Ottimo lavoro! Siete riusciti a finire il test con successo. Voi siete delle persone geniali e la vostra intelligenza è altamente sviluppata. Anche voi avete delle enormi potenzialità e sicuramente avrete già avuto esperienze di successo in svariati contesti lavorativi e quotidiani.