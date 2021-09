La nota attrici – Manuela Arcuri – ha fatto delle rivelazioni shock circa il suo passato, confessando delle richieste indecenti…

Manuela Arcuri è una delle attrici più talentuose e sensuali del panorama televisivo e cinematografico italiano. Inizia la sua carriera come modella appena 15enne e, dopo pochi anni, fece scalpore per i suoi shooting fotografici senza veli. Il primo ruolo importante lo ottenne nel 1999, anno in cui Giorgio Panariello la scelse come protagonista del film Bagnomaria – progetto che le diede il trampolino di lancio giusto per raggiungere la notorietà.

Dopodiché, l’attrice conquistò un successo dopo l’altro, soprattutto per i ruoli che vedevano protagonista lei e il noto partner Gabriel Garko: sono iconici infatti i film Io non dimentico, L’onore e il rispetto e Sangue Caldo. Tuttavia, nonostante la grande fama, la sua bellezza non sempre le ha portato fortuna, anzi spesso questa sua avvenenza l’ha costretta ad affrontare situazioni a dir poco disdicevoli. Scopriamo insieme i dettagli.

Le rivelazioni shock di Manuela Arcuri

La nota attrice, in una recente intervista, ha confessato dei momenti oscuri del suo passato, facendo delle rivelazioni circa l’atteggiamento degli uomini nei confronti della sua avvenenza. Manuela Arcuri infatti, ha rivelato di aver subito delle molestie sessuali nel corso della sua carriera: le capitava spesso di presentarsi ad un provino e ricevere la scandalosa richiesta di mostrare il seno, anche quando nel progetto non era prevista alcuna scena di nudo.

Altre volte, ha raccontato l’attrice, le è capitato che ai casting, i provinanti le toccassero le gambe o provassero in qualche modo ad assumere un approccio invadente nei suoi confronti. Manuela Arcuri, dal canto suo, ha dichiarato di aver avuto difficoltà nell’affrontare quei momenti: quando era giovane in genere cedeva alle richieste, mentre crescendo e acquistando consapevolezza, cominciò a non sottostare più a queste pretese indecenti.

“Erano dei depravati…ma dopo due o tre volte ho capito, e gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo, è inutile che ti faccio vedere il seno” – ha dichiarato la Arcuri. Purtroppo però, la sensualissima attrice non è l’unica nel campo ad aver avuto problemi proprio per la sua bellezza. Sono moltissime le attrici e le modelle che hanno subito molestie fisiche o psicologiche e, ancora oggi, molte non hanno la forza di denunciare il fatto, per l’eventualità (troppo comune) di non essere credute.