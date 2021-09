Il vento alza il vestito di Valentina Vignali mentre è in gita a Venezia. Ecco il dettaglio che ha fatto impazzire i suoi fan

Valentina Vignali, ex gieffina e cestista italiana, è stata protagonista di uno scatto sensuale durante la sua visita a Venezia. I fan lo hanno notato e sono impazziti inondato di likes la sua foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Durante una passeggiata, il vento ha alzato il vestito della Vignali proprio lì e i fan non si sono lasciati scappare questo dettaglio molto sensuale. La bellissima cestista ed ex gieffina ha infatti un fisico da urlo e in tanti apprezzano la sua bellezza. Ma ecco cosa è successo.

Valentina Vignali, vestito alzato dal vento

La splendida influencer e la cestista più seguita in Italia, Valentina Vignali, è amatissima dal pubblico italiano. La bella Valentina aggiorna costantemente i suoi fan attraverso i suoi profili social e spesso regala loro scatti mozzafiato.

Spesso, infatti, interagisce sui social con il suo pubblico e non sono rari sondaggi che vengono pubblicati sul suo profilo Instagram e che riscuotono parecchio successo. In un recente sondaggio, infatti, la bella Valentina aveva chiesto ai suoi fan perché secondo loro erano ancora vietati alcuni concerti.

I fan della bella Valentina, dunque, sono abituati ad interagire direttamente con lei e la bellissima influencer regala spesso contenuti coinvolgenti. In occasione della sua gita a Venezia, infatti, Valentina Vignali ha pubblicato alcune foto mentre cammina con un vestito bellissimo, ma i fan hanno notato un particolare “hot”.

La bellissima Valentina ha pubblicato una foto mentre cammina in Piazza San Marco, a Venezia, ma in una delle foto pubblicate si vede il vento che alza il vestito, mostrando un particolare delle cosce mozzafiato della cestista italiana.

I fan si sono scatenati e hanno inondato di complimenti il profilo dell’influencer: “meravigliosa” scrive un utente, “Ma il vestito di che marca è?”, chiede una ragazza abbagliata dall’outfit dell’ex gieffina. Uno scatto che sicuramente si è dimostrato apprezzato dai fan e non solo.