Test psicologico: cosa vedi per primo? Ecco chi sei realmente

Vediamo insieme quale immagini vedi immediatamente guardi la foto, e scopriamo tutto sulla tua personalità, anche i lati nascosti.

Molto spesso se guardiamo un’immagine in modo veloce veniamo subito colpiti da un particolare.

In questo capo, con un test visivo, possiamo scoprire qualche lato in particolare che non conoscevamo sulla nostra personalità.

Sono un modo per far esprimere la nostra parte interiore e ci permettono di dare una risposta sicuramente emotiva, che ragionando razionalmente non avremmo dato.

Ma iniziamo a vedere alcune immagini e vediamo che cosa vediamo per primo raffigurato, leggendo a cosa corrispondono, o meglio a quali caratteristiche del nostro carattere.

Questo test è molto semplice e ci permette di dare una risposta in brevissimo tempo, dobbiamo solamente osservare l’immagine e dire quale animale vediamo per primo.

Sei coraggioso o leggero?

Se vedi immediatamente un Leone, vuol dire che ha un una grande fierezza interna e sei molto determinato.

Affronti ogni problema di petto e di prendi anche tutte le conseguenze che ci possono essere.

Vedi un uccello esotico? La tua attenzione ed il tuo pensiero sono basati su cose più leggere, cercando sempre un’altro punto di vista.

Hai un modo di fare molto creativo e gli schemi ti stanno molto stretti, sei una persona molto generosa e ti piace creare cose anche per gli altri.

Sei una persona emotiva o logica?

Se in questa immagine vieni colpito da una papera sei molto impulsivo e lasci che le tue emozioni ti guidino nella vita.

Vedi un coniglio? Sei una delle persone maggiormente razionali che ci sono, valuti ogni cosa mille volte, con tutte le sue conseguenza

Sei un leader oppure no?

Vedi subito due coccodrilli? Riesci subito a gestire ogni situazione che ti capita, sei un capo attento e preciso, sai sempre far mettere d’accordo le persone.

Vedi un uccello? Sei una persona che si lascia guidare, ha sempre una tua opinione ma molto spesso ti lasci guidare per nona vere problemi.

Sei più logico o creativo?

Cosa vedi per primo? Il muso di un cane, il tuo subconscio ti dice che sei una persona molto logica, e difficilmente di lascia influenzare.

Hai visto la zampa di un cane e la sua coda? All’ora sei una persona molto creativa che ha guardato l’immagina da destra verso sinistra.

Sei una persona molto originale che non ha problemi ad uscire dagli schemi per risolvere un qualsiasi problema.