Wilma Helena Fasson, meglio come conosciuta come “Lady Facchinetti”, è la bella moglie di Francesco, figlio del celebre Roby Facchinetti dei Pooh.

Wilma e Francesco Facchinetti sono sposati ormai da qualche anno: la coppia, infatti si è unita in matrimonio ben 7 anni fa e dalla loro unione sono nati anche dei figli. Lei è Brasiliana ma è cresciuta in Svizzera frequentando il college di Lugano.

La bella moglie di Francesco è figlia di uno scienziato e anche lei si è dedicata per una certa parte della sua vita a studiare conseguendo una laurea come dentista e successivamente un master in chirurgia ortopedica facciale.

Il loro incontro è stato completamente casuale: si sono conosciuti per caso in Marocco e da allora lei ha lasciato gli Stati Uniti dove lavorava, per raggiungere Francesco e vivere con lui in Italia sposandosi nel 2014 in provincia di Como.

Dalla loro unione sono nati due splendidi bambini, Leone nato nello stesso anno in cui si sono sposati e Lavinia avuta due anni dopo.

Lo scatto di Lady Facchinetti fa infuocare il web

Wilma, è una venere: è alta 1.78 metri e pesa 55 kg. Inizialmente aveva scelto di lavorare in ospedale, facendolo per sei anni, ma l’ esperienza è stata troppo forte per la moglie di Francesco, che ha dovuto vedere morire anche bambini.

Ha così deciso di lasciare il lavoro nelle professioni sanitarie, trovando occupazione presso l’ ufficio marketing e comunicazione della stilista Vera Wang. Ma può senz’ altro affermarsi che sia anche una vera e propria influencer.

Sul proprio profilo conta circa mezzo milione di follower e l’ ultima foto postata ha mandato in fan in visibilio. Nello scatto lei posa come una dea, in controluce di spalle e in costume: sullo sfondo il bellissimo mare cristallino delle Maldive.

Il corpo si presenta sinuoso e perfetto; ha un braccio alzato verso il cielo e l’ altro piegato sul suo volto, ma quello che fa distogliere l’ attenzione da tutto è il lato B perfetto e contornato da un costume striminzito.

Si legge poi un commento ironico: “I nudi sono per i principianti 🙄 Tutti sanno che il modo migliore per attirare l’attenzione di un uomo è inviare foto delle tue eccellenti abilità al parcheggio parallelo 😏🚙🚗”

Sarà anche vero, ma fatto sta che lo scatto di soft-nudo ha collezionato quasi 20 mila like e tantissimi commenti di apprezzamento.