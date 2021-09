Enrico Papi è tornato di nuovo protagonista in tv con Scherzi a parte, ma ha anche avuto modo recentemente di piangere lacrime amare.

Dopo anni fuori dall’attenzione, Enrico Papi è finalmente tornato alla ribalta e si è ripreso il post che, col suo lavoro davanti alle telecamere, ha dimostrato più volte di meritare.

La sua carriera inizia come cabarettista, per poi giungere in tv prima collaborando come conduttore e ideatori di programmi in Rai, poi raggiungendo il successo su Mediaset con Sarabanda, quiz musicale che ha fatto la storia del suo genere risultando ancora oggi il più longevo della televisione italiana.

Un periodo pieno di gioia per il conduttore, che però ha avuto modo di piangere lacrime amare ricordando un vecchio dolore.

Enrico Papi, lacrime amare per il conduttore di Scherzi a parte

Proprio visto il suo ritorno su Canale 5 per condurre Scherzi a parte, il conduttore è stato invitato da Silvia Toffanin al suo Verissimo, per una lunga e intima intervista come tipico del programma.

A far scoppiare in lacrime Papi è stato un videomessaggio del papà, che ricorda come il conduttore riservasse sempre un posto speciale per i genitori all’inizio di ogni nuovo programma; recentemente scomparsa, la mamma non ha potuto essere presente in studio ma, come sottolinea il papà di Enrico, questa volta il posto speciale è direttamente vicino a lui.

“Questa volta io sarò lì davanti, ma so che a mamma hai riservato un posto particolare… quello vicino a te. Vicino a te” si legge nella didascalia del video, pubblicato sul profilo Instagram di Verissimo.

Il conduttore si è evidentemente commosso, così come si è commossa anche la conduttrice Silvia Toffanin, a cui la situazione ha risvegliato intense emozioni personali.

Dal tono sicuramente diverso invece l’intervista che Papi ha rilasciato al settimanale Chi, dove ha avuto modo di parlare, anche in maniera ironica, della sua sessualità; nonostante sia sposato ormai da più di vent’anni, c’è chi ancora ha dubbi in merito.

Papi, dal canto suo, ha affermato come sia un classico che venga messa in discussione la sessualità di qualcuno che lavora nel mondo dello spettacolo; non si è detto però infastidito da queste voci, quanto piuttosto di essere “inorridito” ogni qual volta che qualcuno rivendica la propria sessualità.

Il problema per Papi non è quindi essere messo in discussione, quanto piuttosto l’idea dietro queste voci che l’essere etichettato sessualmente in qualche modo possa davvero costituire un’offesa, lanciando un forte messaggio a favore della comunità LGBTQ.