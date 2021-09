Curiosi di scoprire gli aspetti più nascosti della vostra personalità? La posizione che assumete durante il sonno è un punto da cui iniziare.

Ognuno di noi assume una particolare posizione durante la notte e proprio quella stessa posizione ha la capacità di rivelarci aspetti particolari della nostra personalità. Alcuni dormono in posizione fetale, altri a pancia in giù, altri ancora a pancia in su.

Riflettete quindi, ed immaginate tutte le posizioni che assumete durante il sonno, in quanto questo potrà aiutarvi a conoscere gli aspetti più reconditi della vostra mente. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul mondo dei nostri sogni.

Quale posizione assumete durante il sonno?

Partiamo subito con una delle posizioni più particolari: se dormite di lato con le ginocchia in fuori, significa che siete persone affidabili e calme. Siete molto forti, per questo è difficile che le parole maligne possano toccarvi, in quanto avete grande consapevolezza di voi stessi.

Se dormite in posizione fetale, al contrario, avete spesso bisogno di conferme e sicurezze. Dormite rannicchiati proprio per scappare dai problemi e chiudervi nel vostro mondo. Dovreste cercare di aprirvi alla vita e acquisire consapevolezza delle vostre capacità.

Passiamo quindi alle posizioni più comuni: se dormite a pancia in giù con braccia e gambe divaricate, allora vuol dire che siete dei veri e propri leader, impulsivi ed intraprendenti sia in ambito professionale che sentimentale. Tuttavia, nonostante ciò, avete anche la tendenza a pianificare tutto, non amate particolarmente le sorprese.

Chi dorme sdraiato sulla schiena, è una persona stabile e positiva, che ama la vita, l’attenzione altrui e la compagnia. Chi dorme in questa posizione ha un’indole molto forte, è particolarmente razionale e dice sempre e comunque la verità.

Arriva poi la posizione del soldato – sulla schiena con braccia lungo i fianchi – e questo è indice di una personalità adattabile ad ogni situazione. La persona in questione è ben consapevole dei propri obiettivi e dei propri scopi ed è determinata/o a raggiungerli. Potrebbe tuttavia essere eccessivamente esigente e poco tollerante, ma sono atteggiamenti rivolti più su di sé che sugli altri.

Ed infine, la cosiddetta posizione dell’airone – a pancia in sotto con un ginocchio di lato – avete una personalità dinamica ed imprevedibile, siete attratti dall’avventura, ma il vostro umore è particolarmente instabile. Per questo motivo, nella vita cercate completezza, calma e tranquillità.

E voi? In che posizione viaggiate nel mondo dei sogni?