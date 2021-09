Beautiful: Arriva la confessione che non ti aspetti assolutamente

Cerchiamo di capire che cosa succederà nel prossimo appuntamento per quanto riguarda la storica soap Beautiful.

Tutti i giorni subito dopo pranzo ci aspetta puntale come un’orologio un nuovo appuntamento per quanto riguarda Beautiful.

Ma cosa avremmo modo di vedere oggi? Vediamo meglio insieme chi confessa qualcosa di davvero particolare.

Ridge dopo l’ultima delusione avuta da Brooke sembra davvero deciso a dare una seconda possibilità a Shauna.

Beautiful: la confessione eccola!

Cerca quindi di vivere il suo matrimonio anche se non ricorda assolutamente nulla di quel giorno ed è in cerca continua di nuove informazioni su cosa sia successo.

La donna ovviamente ha continuato a mentire per non perdere quel pizzico di vantaggio che ha in più rispetto a Brooke, sua nemica in amore in questo momento.

Eric ovviamente offre a Brooke tutto il suo aiuto per cercare di riprendersi Ridge, mentre Quinn appoggia ed aiuta la sua amica di sempre, ricordandole da dove sono partire, ovvero quando erano giovani che non avevano soldi, mentre oggi sono due donne affermate e sposate con uomini facoltosi.

La prima ormai è abituata a lottare da tempo ma Shauna si mostrerà all’altezza oppure perderà un po’ di punti?

Sembra infatti che nelle prossime puntata la donna non ha la forza di mandare avanti questa sceneggiata che è stata messa in piedi.

Katie è arrabbiata e triste perchè lei ha in mente Bill e non Brooke, perchè crede alla parole della sorella, ovvero che ha confessare l’amore provato è stato lui.

Bill ha anche confessato che effettivamente tutto si è svolto in questo modo, ed ha anche aggiunto che prova ancora qualcosa per Brooke.

In occasione di un incontro solamente per parlare di lavoro, Katie dichiarerà quello che sa, ovvero che Brooke non è assolutamente colpevole di nulla, ma che l’unica persona che ha fatto scatenare il tutto è Bill.