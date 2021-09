Ecco il test che rivela la tua personalità in base a come ti siedi di solito. I risultati sono incredibili e in tanti ci si rispecchiano

Esiste un test capace di rivelare la tua personalità basandosi semplicemente sul mondo in cui una persona di solito si siede. Il risultato del test è impressionante e riesce a svelare tratti della personalità che la gente non conosce di sé. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il test si basa sul linguaggio del corpo che, secondo i codici della comunicazione non verbale, dice molto di noi e di ciò che siamo. Spesso il linguaggio del corpo riesce anche a svelare tratti della nostra personalità che non conosciamo o che tendiamo a tenere nascosti, questo test è illuminante.

Come già detto prima, il linguaggio del corpo può essere molto prezioso e utile per rivelare tratti della personalità di una persona. Spesso il nostro corpo e la nostra postura delle gambe può comunicare sincerità, nervosismo da parte nostra, sicurezza o menzogna.

Questo test, che può essere considerato un simpatico passatempo, riesce a fare un’analisi sul modo in cui di solito ci sediamo e in quale posizione mettiamo le nostre gambe. I risultati del test riescono a rivelare moltissime curiosità su di noi e sulla nostra personalità.

Gambe divaricate o unite

Chi di solito adotta queste posizioni, stando seduti e mantenendo le gambe unite o divaricate, è una persona che ha molta fiducia in se stessa. Inoltre, mantenere i piedi a terra verso la persona con cui i sta parlando, indica sincerità, attenzione e un’apertura generale all’altro.

Gamba incrociata sopra il ginocchio

Le gambe incrociate sul ginocchio è una postura spesso utilizzata anche chi ha il vizio di sbattere i piedi a terra. Questa postura indica impazienza, nervosismo, ma spesso sta ad indicare anche che si sta mentendo all’interlocutore.

Gambe distese in avanti con piedi “che guardano altrove”

La posizione assunta da queste persone che di solito stanno sedute con i piedi rivolti in avanti e con una posizione diversa rispetto a quella dell’interlocutore, indica che in quel momento si stanno sentendo a disagio. La volontà è quella di voler andare via e lo stesso discorso vale per chi non tocca il pavimento con i piedi. Questo comportamento sta ad indicare spesso paura e un bisogno di fuga.

Una Gamba sotto l’altra

Alcune persone tendono a mettere la propria gamba sotto l’altra. Questa posizione è spesso associata a persone che tendono a sottolineare il proprio disinteresse rispetto al proprio interlocutore. Ma trasmette anche sicurezza e disinteresse per il giudizio altrui.