Ilary Blasi shock, la conduttrice abbandona davvero la tv? Ecco la verità sulla possibile decisione della moglie di Francesco Totti.

In molti la conosceranno per essere la moglie di Francesco Totti da più di quindici anni, ma Ilary Blasi è ormai da altrettanto tempo un’affermatissima conduttrice; dagli inizi come letterina di Passaparola, la romana di strada ne ha fatta ed ora è un volto fisso di casa Mediaset.

Dopo aver condotto L’Isola dei Famosi, Ilary è ora tornata in prima serata con Star in the Star, nuovo programma che permette a vari vip di mettersi alla prova e “mascherarsi” da celebrità del mondo della musica e non solo, per poi venire smascherati una volta eliminati.

Ma nonostante questo nuovo successo, sembra che Ilary possa essere pronta a lasciare la televisione; ecco la verità.

Ilary Blasi, addio alla tv? “Mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”

A 40 anni raggiunti, Ilary è all’apice della sua carriera, con tre figli e una famiglia stabile e armoniosa insieme a Totti. Confessandosi in una lunghissima intervista con Chi, la Blasi ha dichiarato come l’addio alla tv non sia così lontano, ma che prima ha tutta l’intenzione di togliersi qualche soddisfazione.

“Voglio darmi del tempo, nemmeno troppo lontano, per fare ancora un po’ di tv e togliermi qualche altra soddisfazione” spiega Ilary, che riconosce come sia proprio in questi ultimi anni che riesce davvero a fare ciò che vuole; “Ma nulla è per sempre… Poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte” spiega la conduttrice.

Qualche altro anno da protagonista quindi, cercando di coltivare il più possibile le sue passioni e i suoi progetti e poi l’inizio di una carriera come autrice televisiva; sembra essere questo il piano della Blasi, che sicuramente non mancherà di attualizzare.

Un cambiamento potrebbe esserci anche già da subito, considerando come Ilary abbia rivelato di soffrire tantissimo le prime serate. “Di solito vado a letto alle dieci e dopo ogni prima serata in tv ci metto due giorni a riprendermi” dichiara la Blasi, che a quanto pare sin da giovane fa fatica a fare tardi la sera.

“Mi sa che devo cominciare a fare i programmi della mattina” chiude scherzando la conduttrice, dopo aver anche confessato di fare dei riposini dopo pranzo come gli anziani. Insomma, Ilary ha le idee ben chiare per il suo futuro lavorativo e si appresta ad iniziare una fase di transizione, proprio come quella vissuta dal marito col commovente addio al Calcio e alla sua Roma.