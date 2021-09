Gemma Galgani spaventa il pubblico di Uomini e Donne a causa di un incidente d’auto; come sta una delle protagoniste del trono over.

Da diversi anni protagonista indiscussa del trono over, Gemma Galgani è arrivata alla ribalta grazie alla sua storia d’amore con il “gabbiano” Giorgio Manetti, con cui ha veramente dato spettacolo al programma.

Per questa nuova edizione del dating show, dopo il naufragio delle conoscenze col giovane Nicola Vivarelli e con Biagio Di Maro, la Galgani è di nuovo in studio alla ricerca del grande amore; come al solito, deve difendersi dagli attacchi di Tina, che sappiamo avere un conto aperto con la dama torinese.

Le due non hanno messo da parte la loro rivalità nemmeno dopo che la stessa Gemma ha spaventato tutti avendo un incidente d’auto.

Gemma Galgani, l’incidente d’auto e il commento di Tina in studio

Durante una recente puntata, Maria De Filippi ha comunicato in studio di un incidente d’auto avuto dalla dama torinese; a quanto pare, Gemma sarebbe stata tamponata da un’altra auto, non facendosi comunque nulla.

Il fatto ha causato solo un grande spavento e, della situazione, Tina ha comunque voluto fare ironia; non appena sentita la notizia in studio da Maria, l’opinionista non ha mancato di lanciare una frecciatina alla Galgani e al suo seno recentemente rifatto.

“Vabbè ma tanto gli airbag ce li ha belli resistenti, sono nuovi. Non c’è pericolo” le parole della Cipollari, non gradite ovviamente dalla Galgani; una volta tornata in studio, Gemma ha etichettato ancora una volta l’opinionista come “perfida”.

In queste primissime puntate, Gemma ha inoltre già avuto modo di scontrarsi con una sua ormai storica rivale, Isabella Ricci, che ha frequentato proprio un suo ex, appunto Biagio.

Le prossime puntate saranno sicuramente di fuoco per la dama torinese, almeno stando a quanto traspare da piccole anticipazioni dalle puntate registrate; Gianni Sperti, sul suo profilo Instagram infatti, ha postato una foto del manichino rappresentante Gemma versione “mummia”, che a quanto pare la Cipollari porterà nuovamente in studio per fare ironia sui “ritocchini” estivi fatti dalla dama.

Ne vedremo sicuramente delle belle, proprio mentre anche nel trono classico cominciano ad esserci dissapori, con Maria attaccata dalle altre corteggiatrici e Joele che alla sua prima esterna si è trovato a disagio davanti alle telecamere.