Il piccolo di casa Ferragnez quest’anno ha iniziato ad andare a scuola: ma quanto costa la retta dell’asilo di Leone? La risposta ha stupito tutti.

Da pochi giorni milioni di studenti hanno detto addio alle vacanze estive ed hanno iniziato l’anno scolastico: tra loro c’è anche il piccolo Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez che quest’anno ha iniziato la scuola dell’infanzia. Ma la cifra che i Ferragnez pagano per un anno della sua scuola è sorprendente: ecco tutti i dettagli.

Ferragnez, Leo inizia la scuola

Il tempo passa veloce anche per i Ferragnez, la famiglia formata dall’influencer Chiara Ferragni, il rapper Fedez e i loro due figli, Leone (3 anni) e Vittoria (6 mesi): proprio il primogenito infatti da pochi giorni ha iniziato l’asilo. Un grande cambiamento per Chiara, che era abituata a tenerlo con sé tutta la giornata ma anche per Leo, che non sembra apprezzare molto la novità.

Su Instagram infatti i due influencer hanno documentato il primo giorno d’asilo del piccolo Leo: broncio e piccoli capricci sono stati immortalati in diverse foto ricordo ed Instagram Stories di quel giorno così importante.

Il piccolo Leo, che ha già una schiera di fan accaniti sui social, per la scuola si è preparato in maniera impeccabile: polo bianca, divisa blu scuro con tanto di stemma della scuola e cartella colorata con il disegno di una scimmietta.

Ma tanti fan dei Ferragnez si sono chiesti quale potrebbe essere la scuola che frequenta il piccolo di 3 anni e, soprattutto, quanto costa.

Leggi anche -> Chiara Ferragni, quanto guadagna l’influencer? La cifra capogiro

Saint Louis School, la scuola di Leo

La scuola che frequenterà Leo è un istituto d’eccellenza, tra i primi in termini di prestigio non solo a Milano ma in tutta l’Italia. La Saint Louis School è un campus bilingue che al suo interno racchiude scuola dell’infanzia, scuola primaria, e scuola secondaria. L’iscrizione prevede cifre da record: 2800 euro per il primo anno, mentre 1800 per il secondo. A questi vanno aggiunti altri 11370 euro di retta annuale oltre 1475 per il pranzo a scuola. Insomma, una cifra non indifferente che non pochi potrebbero permettersi.

Sicuramente, però, i Ferragnez non hanno problemi a riguardo: basta pensare che Chiara guadagna cifre da urlo semplicemente pubblicando un post sponsorizzato, circa 50mila euro, e non è di meno il marito Fedez, che per le sponsorizzazioni ne guadagna circa 30mila.

Insomma, sicuramente i Ferragnez per l’istruzione del loro piccolo Leo vogliono il meglio, e di certo non hanno problemi ad ottenerlo.

Leggi anche -> Fedez, avete mai visto la sua ex? Chi c’era prima di Chiara Ferragni