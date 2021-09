Test psicologico del cerchio: quello che scegli svela il tuo problema in amore

Oggi ti possiamo aiutare a capire quale potrebbe essere uno dei più grandi problemi in amore. Fai il nostro test e scopri cosa rivela.

Oggi, se lo vorrete, vi aiuteremo a capire quali sono i vostri problemi in amore. Ognuno di noi è diverso dall’altro, questo vuol dire che nessuno di noi si comporterà in egual modo anche nelle relazioni amorose.

Con questo test, vi aiuteremo a capire quali potrebbero essere i vostri problemi, così li potrete risolvere. Siete curiosi? Cosa state aspettando, iniziate subito con questo test. Per farlo è semplicissimo, dovrete scegliere uno dei sei cerchi.

Se hai scelto il numero 1, vuol dire che hai PAURA: chi ha scelto questo cerchio, è una persona di per sé molto paurosa. Forse nelle precedenti relazioni, qualcuno ti ha fatto soffrire e per questo non sei disposta a lasciarti andare, anche nelle dimostrazioni di affetti. Quello che tendi a fare è chiuderti in te, così facendo, però potresti perderti tante emozioni importanti.

Se hai scelto il numero 2, vuol dire che sei una persona MISTERIOSA: chi ha scelto questo secondo cerchio è una persona che si annoia molto in amore. Eviti sempre le relazioni stabili. Non sei amante neanche della quotidianità: cerchi, infatti, sempre qualcosa di nuovo che ti faccia evadere un pochino.

Test psicologico: quale cerchio scegli?

Se hai scelto il numero 3, vuol dire che HAI PROGETTI DI VITA: chi ha scelto questo cerchio vuol dire che cerca una relazione a lungo termine. E’ alla ricerca di stabilità. Vorrebbe accanto a se un compagno con il quale condividere la vita. E non è alla ricerca di storielle molto brevi.

Se hai scelto il numero 4, vuol dire che SEI IMPULSIVA: ovvero, ti piace fare nuove esperienze. Chi ha scelto questo numero vuol dire che è una persona istintiva ed è alla ricerca di nuove avventure, poiché la routine spaventa molto.

Se hai scelto il numero 5, vuol dire che SEI MOLTO EMOTIVA: chi ha preferito questo numero è una persona molto emotiva e fragile, ma anche molto sensibile. E quando i sentimenti non vengono ricambiati soffre molto.

Se hai scelto il numero 5, vuol dire che SEI RAZIONALE: ovvero, non ti lasci andare all’emozioni, ma sempre in modo ragionato. In questo modo, però, potresti non privarti di alcuni momenti di dolcezza, che in questo modo nascondi.