Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social, ma sapete quanto guadagna per ogni post che pubblica su Instagram? non ci crederete mai, la cifra è scioccante. Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta il suo guadagno.

Giulia De Lellis è diventata famosa grazie alla sua prima esperienza in tv, ovvero come corteggiatrice di Uomini e Donne. Sin dalla sua prima apparizione è riuscita a conquistare il cuore del pubblico per via del suo carattere semplice e umile.

L’influencer, dopo essere uscita dal programma con Andrea Damante, ha avuto un successo strepitoso sui social, tanto che ad oggi è una dei personaggi più seguiti su Instagram, il suo profilo conta ben 5 milioni di followers, un numero davvero sbalorditivo.

In questi anni, dopo aver fatto alcune esperienze in tv come al Gf Vip è anche riuscita a realizzare il suo sogno: condurre un programma televisivo. La De Lellis ha avuto un notevole successo anche in questo settore, infatti il suo programma, Love Island, ha ricevuto 277.000 spettatori, circa l’1,2% di share.

Molti suoi fan si chiedono spesso quanto possa guadagnare realmente l’influencer con i social. Ebbene non immaginerete mai la cifra che stiamo per rivelarvi, è davvero scioccante. Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta il suo stipendio per pubblicare una foto su Ig.

Giulia De Lellis: ecco quanto guadagna per pubblicare un post su Instagram, fan sotto shock

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più apprezzate sui social, da sempre amata dalle più giovani per i suoi modi di fare così vicini alla normalità e per i suoi consigli di bellezza.

La blogger in questi anni è cambiata molto, sia fisicamente che caratterialmente, Giulia è cresciuta e maturata e ad oggi è diventata una vera donna. Ma sapete quanto guadagna per pubblicare una foto su Ig?

Ebbene, la De Lellis in un’intervista a Fanpage ha voluto sfatare il mito secondo cui guadagnerebbe tanto come i calciatore di serie A. Stando a quanto ad alcune indiscrezioni per ogni foto pubblicata su Instagram prenderebbe circa 12 mila euro.

Insomma una cifra molto alta e che fa invidia a tutti i suoi followers. Voi cosa ne pensate? vi sembra esagerato come stipendio?