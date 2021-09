Enrico Papi commenta le voci sulla sua sessualità rispondendo ai rumor con sincerità e schiettezza; le parole del conduttore.

Enrico Papi è finalmente tornato alla ribalta; il conduttore romano ha saputo aspettare il suo momento e, dopo tanti anni in disparte, si è ripreso la scena. Dopo gli inizi come cabarettista, Papi collabora inizialmente con la Rai dove, agli inizi degli anni ’90, è tra gli ideatori di Fantastico Bis e conduttore di Unomattina.

Il grande successo arriva però col passaggio a Mediaset, dove con Sarabanda raggiunge la fama; nato come varietà, diventa un quiz musicale che, a oggi, è ancora il più longevo della televisione italiana (8 edizioni complessive e 17 prime serate in totale).

Ora, dopo quattro anni di quiz su TV8, Papi ha fatto il suo ritorno a Mediaset in grande stile per condurre Scherzi a parte; in concomitanza col suo ritorno, sono però tornate ancora le voci circa la sua sessualità.

Enrico Papi e le voci sulla sua sessualità: le parole del conduttore

Proprio in concomitanza del ritorno su Mediaset con Scherzi a parte, il magazine Chi ha recentemente pubblicato un’intervista col conduttore, che parla a tutto tondo della sua vita privata, dei suoi progetti futuri e di come si sta sviluppando la sua carriera.

Enrico è sposato da più di vent’anni con Raffaella Schifino, con la quale è felicissimo e ha tra l’altro una famiglia, composta oltre che dalla coppia anche da due figli. Nonostante questo, la sessualità di Papi è stata in più occasioni messa in discussione tanto che, nell’intervista in questione, il conduttore ne ha parlato direttamente.

A Chi, Papi ha affermato come sia un classico che venga messa in discussione la sessualità di qualcuno che lavora nel mondo dello spettacolo; questo però non gli dà fastidio tanto che, scherzando, ha ammesso che potrebbe magari succedere che si innamori di chiunque.

“Non le nascondo che oggi più che mai potrei innamorarmi, in senso lato, di chiunque” le parole del conduttore, decisamente contro ogni tipo d’omofobia sottesa a discussioni di questo tipo.

“Al momento non è mai successo, pur avendo avuto i miei corteggiatori” scherza ancora Papi, che rivela però come inorridisca quando sente qualcuno che rivendica la propria sessualità, come se effettivamente l’essere etichettato sessualmente in qualche modo possa davvero essere un’offesa.