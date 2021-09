Elodie sconvolge i fan con un post su Instagram. La cantante si è fatta immortalare in tutta la sua bellezza con addosso solo una tutina che lascia poco all’immaginazione. Vediamola insieme.

Elodie è sicuramente una delle cantati più apprezzate in Italia, ma non solo per la sua incredibile voce anche per la sua ineguagliabile bellezza.

La ragazza ha avuto successo dopo aver partecipato ad Amici, i fan del programma di Maria De Filippi, si ricorderanno sicuramente del suo aspetto ai tempi del talent.

In questi anni è cambiata moltissimo, sia fisicamente che musicalmente, oggi Elodie è una donna matura e anche molto sensuale, non è un segreto che sia nei sogni di moltissimi uomini.

Anche sui social ha un discreto successo, infatti il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di followers, per non parlare dei mi piace e dei commenti sotto le sue foto.

Nelle ultime ore la nota cantate ha pubblicato delle foto con indosso una tutina molto particolare, ovviamente i fan sono rimasti senza parole.

Vediamola meglio.

Leggi anche->Katia Ricciarelli patrimonio: quanto guadagna la cantante lirica

Elodie spiazza i fan “sembra una dea”

Ieri sera Elodie è stata ospite nella nuova trasmissione della Rai, Da Grande. La cantante si è esibita in una performance in omaggio a Raffaella Carrà, bravissima e bellissima i fan non hanno potuto fare a meno di notare il suo incredibile outfit.

La cantante ha sfoggiato una tutina molto sexy, tutta bianca e molto aderente, bisogna ammettere che le stava d’incanto.

Anche sui social i suoi followers hanno gradito il suo abbigliamento, infatti è stata immediatamente riempita di complimenti sotto le foto.

Leggi anche->Raffaella Fico curiosità, che titolo di studio ha la concorrente del Gf Vip

Voi cosa ne pensate? vi è piaciuto l’outfit di Elodie?