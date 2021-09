Conviene correre ai ripari a tutti coloro che hanno diffuso fake sul defunto fondatore di Emergency, Gino Strada. La figlia Cecilia promette battaglie legali.

Il defunto fondatore di Emergency, Gino Strada, recentemente scomparso all’età di 73 anni, non trova pace nemmeno ora a quanto pare. La figlia Cecilia sostiene che, dopo la morte, sono piovute bufale su bufale sul conto del padre. E, per questo, la donna – che ha scelto di dedicare la vita anche lei ai salvataggi in mare – ha promesso di dare battaglia a tutti coloro che hanno osato diffondere fake sul genitore. A dare la notizia è stata la stessa 42enne suo profilo Facebook la quale ha utilizzato un tono sarcastico e pungente: “Aaaallora. Avevo pensato di dare una serie di risposte collettive, informative ed educative, a tutte le bufale su mio padre, Gino Strada, che mi sono state segnalate nelle ultime settimane: dalla vaccata della residenza in Svizzera alla bufala sui soldati italiani a Mosul, passando ovviamente per gli anni ’70, katanga, Ramelli e diffamazioni varie che hanno già perso in un tribunale, ripeto che hanno già perso in un tribunale”

Ma una risposta collettiva sui social o anche in televisione o sui maggiori organi di stampa non sarebbe stata abbastanza, secondo Cecilia Strada. E allora la donna ha deciso di passare alle maniere forti che alla rieducazione uniscono la punizione, pecuniaria in questo caso. Infatti la 42enne ha specificato che il denaro ricavato dalle battaglie legali – che lei è certa di vincere – le servirà per finanziare un po’ di missioni in mare: “Questa settimana ho troppo da fare, ma settimana prossima prometto che trovo due ore per parlare con l’avvocata e arrivo, ragazzi, arrivo da tutti. Se avete condiviso bufale senza pensarci, vi consiglio di trovare anche voi due ore per la vostra avvocata, perché ho un sacco di voglia di finanziare un po’ di soccorsi in mare con i vostri soldi” – le parole della donna.