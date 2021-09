Beautiful anticipazioni, Eric respinge sua moglie Quinn; ecco il motivo della discordia fra il Forrester e la donna.

Dopo tantissimi anni, Beautiful resta una soap seguitissima tanto da essere seguita da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Le nuove trame, anche se con veccchi schemi, continuano a coinvolgere il pubblico; in quest’ultimo periodo abbiamo assistito all’ennesima separazione di Brooke e Ridge, causata questa volta da Shauna, supportata dall’amica Quinn.

E mentre nelle puntate italiane la Logan e il Forrester sembrano destinati a ritrovarsi, Eric sembra comunque ancora in sintonia con la moglie, nonostante Quinn voglia a tutti i costi che Ridge stia con la sua amica Shauna.

Le anticipazioni americane però rivelano una prossima crisi fra il patriarca Forrester e Quinn; il loro matrimonio sembra davvero in pericolo.

Beautiful anticipazioni, Eric e Quinn a rischio divorzio?

Nelle prossime puntate italiane, vedremo ancora Quinn tentare in tutti i modi di sostenere Shauna e ostacolare Brooke, ma in seguito dovrà affrontare ben altri problemi.

Infatti, la donna ha intrattenuto una relazione intima con Carter, ma è stata perdonata da Eric, che la ama immensamente e che è rimasto convinto dal pentimento della donna.

Nonostante questo, durante la loro prima notte di nuovo insieme, il Forrester evita di condividere il letto con la Fuller finendo di dormire e piangendo in silenzio. Quinn capisce subito come ci sia qualcosa che non va, considerando come sia un comportamento strano per Eric, che non si è mai perso la compagnia di belle donne.

Purtroppo, lo stilista confessa di aver avuto una terribile diagnosi: soffre infatti di disfunzione erettile, e ciò non gli permette quindi di avere rapporti intimi con la moglie. Per questo l’ha tenuta lontana in questo periodo

Eric ha sempre fatto sentire desiderata e soddisfatta la più giovane moglie, ma ora è suo malgrado impossibilitato a farlo; nonostante questo, Quinn si mostra comprensiva, perché l’amore che prova per lui va ben oltre il sesso.

I due possono comunque affrontare insieme la situazione, rivolgendosi ad uno specialista e ricorrendo a rimedi farmacologici oppure anche chirurgici. Ma i due riusciranno davvero a superare la mancanza di intimità? Oppure ci sarà una nuova crisi in questo matrimonio?