Valentina Vignali, il top non riesce a contenere le fomre; il corpo pazzesco della cestista emiliana, nonché modella e showgirl.

Ci sono veramente poche parole per descrivere Valentina Vignali, personaggio dello spettacolo a tutto tondo; classe ’91, la riminese non soltanto è una cestista professionista, ma è anche una modella e una nota showgirl televisiva.

Si può dire insomma che gli impegni non manchino di certo a Valentina, che nel 2007 (a soli 16 anni) fa il suo esordio in Serie A2 con il Basket Cervia, restando nel club per i successivi tre anni.

Parallelamente alla sua carriera da giocatrice professionista però, la Vignali ha coltivato anche la passione per la moda e le sfilate; dal 2006 partecipa a diversi concorsi di bellezza arrivando prima in finale di Miss Muretto e poi, nel 2010, a quella di Miss Italia. Una bellezza atletica ed elegante quella di Valentina, che trasuda da ogni suo scatto.

Valentina Vignali, il top contiene a fatica le sue forme: la cestista incanta ancora

Nel corso di questi anni, Valentina ha portato avanti parallelamente sia la sua attività come giocatrice, sia quella come modella; di ruolo Ala, ha giocato in varie squadre fra Lombardia e Lazio, arrivando ora ad ottenere un contratto con la Smit Roma Centro.

Tra un rimbalzo della palla e l’altro, la Vignali ha realizzato ben due calendari (per Playboy e per GQ) e anche recitato in diverse pellicole, essendo testimonial per innumerevoli marchi tra cui Puma, KIKO e, più recentemente, Victoria’s Secret, noto marchio d’intimo femminile.

Ogni suo scatto incanta i suoi tantissimi follower, che al momento sono più di due milioni; questa estate ha incantato in bikini, sfoggiando le sue forme da urlo e i suoi più di 180 cm, ma ora è con un outfit elegante che conquista tutti.

Il nuovo scatto la vede infatti indossare short di Jeans e una giacca bianca elegante, sbottonata; si intravede quindi un piccolo top nero che sembra faccia parecchia fatica a contenere le forme della modella.

Più di 80 mila i like alla foto della Vignali, che nella didascalia si definisce “killer”; sicuramente, nel corso della sua vita ha fatto tantissime stragi di cuori e continuerà a farle.

Per non farsi mancare nulla, in questi ultimi anni Valentina ha anche intrapreso una carriera da cantante, tanto da incidere lo scorso anno ben quattro singoli: Nada, Vivi E Ridi Sempre, No Mercy No Shame e Errori. In tv possiamo invece vederla come opinionista a Mattino Cinque e Domenica Live, anche se i fan non vedono l’ora che si rimetta in gioco in un programma tutto suo o magari in un reality, come fatto nel 2019 col Grande Fratello.