Justine Mattera esagera in costume: la 50enne si mostra così, curve perfette

Justine Mattera senza limiti esagera in costume; la 50enne mostra il suo fisico perfetto in costume e fa impazzire tutti.

I volti dell’italo dance degli anni ’80, a quanto pare, stanno tornando alla ribalta. Jo Squillo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, mentre ormai da mesi Sabrina Salerno (con tanto di naso rifatto) incanta mostrando le sue forme con scatti sensuali.

Non è da meno Justine Mattera, che come tante altre 50enni non ha nessuna intenzione di cedere il passo all’età e mostra ancora una bellezza invidiabile. Dopo gli inizi come modella e cubista per permettersi gli studi (tra cui una laurea in Lingua e letteratura e Storia dell’Arte a Firenze), Justine ha successo con la musica e diventa una delle showgirl più amate del nostro paese.

Con un nuovo scatto, la conduttrice e showgirl statunitense naturalizzata italiana incanta tutti i suoi follower.

Justine Mattera senza freni, corpo scolpito in costume

Già più volte, durante le scorse settimane estive, la Mattera ha mostrato a tutti i suoi fan il suo corpo statuario, che nonostante il passare degli anni non sembra volersi piegare al tempo.

D’altronde, in oltre trent’anni nel nostro paese, abbiamo spesso apprezzato tutta la sensualità e la bellezza di Justine, dotata anche di grande simpatia e umanità che le hanno permesso di conquistare il pubblico di tutte le età.

Con un recente post, Justine ha ancora una volta incantato il pubblico mostrandosi con un costume intero, aperto però grazie alla zip; la scollatura fa intravedere il décolléte della showgirl, con l’intero costume che evidenzia anche una silhouette impeccabile.

La Mattera è molto sportiva, e infatti la didascalia della foto rivela la routine quotidiana d’allenamento della showgirl; 50 squat, 50 addominali e 50 flessioni, ogni mattina e ogni sera.

Una routine invidiabile, di cui sicuramente, ammirando la Mattera in costume, si vedono i frutti; tantissimi sono i complimenti rivolti alla showgirl nei commenti, con tantissimi like alla foto.

In attesa di rivederla coinvolta in qualche altro progetto televisivo e cinematografico, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio Justine grazie alla sua autobiografia Just Me. Quante Vite Ci Stanno In 50 Anni?, dove la showgirl si è messa a nudo raccontando la sua vita.