Stavano per terminare le ricerche, dopo due settimane, l’ultimo tentativo così è stato ritrovato l’escursionista Federico Lugato. Il corpo ritrovato dai cani molecolari sotto uno spuntone di roccia tra i pini mughi.

Federico Lugato, avvocato di 39 anni, era scomparso da quasi 20 giorni sulle Dolomiti bellunesi. Era andato a fare un’escursione – considerata non pericolosa – in un percorso ad anello nel Gruppo del Tamer-San Sebastiano, partendo con tutta l’attrezzatura necessaria, tra cui telefono, borraccia e un paio di racchette da trekking. Purtroppo la geolocalizzazione del telefono non aveva dato riscontri positivi, non permettendo di rilevare indicazioni precise sulla sua posizione. Quando poi non è rientrato a casa la moglie, Elena Panciera, ha dato l’allarme. I soccorsi sono partiti immediatamente, ma dopo giorni e giorni di ricerche senza risultati, la speranza veniva meno.

Lunedì, in mattinata presto, prima della riunione tecnica fissata in Prefettura a Belluno e prima che le ricerche terminassero, tre unità cinofile della Finanza della stazione di Passo Rolle, del Centro addestramento Scuola Alpina e della stazione di Auronzo di Cadore, si sono mobilitate per tentare, un’ultima volta, di trovare Federico. Il corpo dell’escursionista è stato ritrovato tra Pian delle Mandre e Col de Michel, all’incrocio dei sentieri 536 e 524, sopra l’abitato di Pralongo. Tra le prime ipotesi formulate per comprendere la tragedia vi potrebbe essere quella di un incidente avvenuto mentre Lugato si era allontanato di poco dal sentiero principale, scivolando disastrosamente in una zona di sottobosco.

Già una settimana prima i cani erano passati nel luogo del ritrovamento, ma la folla di ricercatori e volontari aveva probabilmente disturbato la percezione degli odori. Lunedì invece la situazione era più tranquilla e il corpo di Federico Lugato è stato ritrovato sotto uno spuntone di roccia tra i pini mughi. La causa della morte è stata probabilmente la caduta, ma per accertamenti sono attesi i risultati dell’autopsia.

