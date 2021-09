L’attore Enrico Brignano spiega perché non vuole sposare la compagna. Tuttavia, nelle ultime ore è successo qualcosa di sconvolgente…

Enrico Brignano e Flora Canto si sono conosciuti durante uno spettacolo teatrale e da allora non si sono più separati. L’attore comico, conosciuto per il ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia, aveva già una divorzio alle spalle con la ballerina Bianca Pazzaglia, avvenuto ufficialmente nel 2014.

Tuttavia, il vero amore dell’incredibile Enrico rimane e rimarrà sempre la bellissima Flora Canto, con la quale l’attore ha coronato il suo sogno di diventare padre, prima di Martina – nata nel 2017 ed ora di Niccolò, nato proprio quest’estate. Cosa manca dunque in questa famiglia felice? Forse una fede al dito?

Brignano e il matrimonio che non voleva, forse…

In occasione della nascita del secondogenito – avvenuta il 20 luglio 2021 – era stata la stessa Flora Canto a proporre le nozze al simpaticissimo Enrico Brignano, il quale aveva immediatamente rifiutato. Il motivo della sua scelta sarebbe relativo al fatto che, secondo l’attore, la loro famiglia è perfetta così com’è, senza il bisogno di ufficializzare tutto con un foglio di carta.

Eppure, la bellissima Flora e neo mamma bis, il matrimonio lo desiderava eccome! Dopo tanti anni di convivenza e di amore, l’attrice e collega di Brignano ci teneva ad indossare l’abito bianco e raggiungerlo sulla navata.

Sembrava non ci fosse via d’uscita, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di sconvolgente! Brignano ha ceduto e ha fatto la proposta alla sua Flora!

Nel cuore della romantica città di Verona, Enrico Brignano ha chiesto a Flora Canto di sposarlo: “la proposta che Giulietta ha sempre desiderato”. Insomma, il buon vecchio Enrico forse ha avuto bisogno di una spintarella di troppo, ma alla fine Flora ha avuto la meglio e finalmente il futuro marito le ha fatto la proposta agognata!

Possiamo quindi augurare alla coppia di celebrare un matrimonio da sogno degno della loro splendida e grande famiglia.