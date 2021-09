Una pubblicità svela il destino di Gibbs di Ncis. Quale sarà il futuro del protagonista della diciannovesima stagione della serie?

Arrivano le prime anticipazioni sulla nuova stagione di NCIS. La serie, ormai arrivata alla sua diciannovesima edizione, inizia a prendere forma e una pubblicità svela quello che sarà il destino di Gibbs, protagonista assoluto di uno delle più famose serie tv poliziesche.

In tanti, infatti, si stanno chiedendo quale sarà il destino di Leroy Jethro Gibbs, il capo della squadra di NCIS e personaggio più amato della serie. Dopo lo sconvolgente cliffhanger proposto nel finale della scorsa stagione, infatti, il futuro del personaggio non è mai stato così in bilico.

Ecco quale sarà il destino di Gibbs

La diciottesima edizione di NCIS ha avuto un finale clamoroso. Nell’ultima puntata, infatti, la barca sulla quale viaggiava l’agente speciale dell’NCIS è esplosa e, a quanto pare, il protagonista dovrebbe essere rimasto ucciso.

La travolgente esplosione è stata interpretata da molti come la morte del personaggio e il conseguente addio del protagonista alla serie tv. Lo stesso Mark Harmon ha avvalorato questa tesi, dichiarando di voler prendere parte a un numero esiguo di prossimi episodi.

Ma a venire in contro ai fan e a tutti i telespettatori è stato un nuovo poster promozionale della nuova stagione di NCIS 19. Il poster, infatti, contiene un indizio fondamentale su quello che sarà il destino di Gibbs e potrebbe rispondere alle domande dei fan.

Nel poster, infatti, il protagonista coinvolto nell’esplosione della barca appare in primo piano. In tanti, a questo punto, si sono detti che la scelta di portare in bella vista il personaggio di Gibbs su un poster promozionale della prossima stagione è l’indizio lampante del fatto che nella prossima stagione di NCIS Gibbs ci sarà.

A rafforzare questa ipotesi è la notizia che riguarda Gary Cole. L’attore americano, new entry della serie e interprete di Alden Parker, non prenderà il posto del protagonista Gibbs. Non resta che aspettare le magnifiche puntate della serie NCIS.