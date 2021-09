Una Vita: Felipe non riesce a riconoscerla? Cosa succede

Vediamo meglio insieme che cosa succede a Felipe in questa nuova puntata di Una Vita, e soprattutto chi non riconosce.

Tutti i giorni, compresa anche questa estate abbiamo avuto modo di vedere l’amatissima soap opera spagnola, Una vita.

Ma vediamo insieme che cosa sta succedendo a Felipe e soprattutto chi è l’oggetto del mistero.

Come sappiamo Felipe nelle ultime puntata sta vivendo dei momento davvero difficili perchè dopo che il giudice ha dichiarato innocente Genoveva, tutta la sua rabbia è esplosa.

L’uomo si è recato in lacrime sulla tomba della sua amata Marcia, e giura ovviamente di ottenere giustizia.

Felipe non ricorda nulla?

Decide quindi di voler partire per Cuba, e parlare con Santiago, anche se Genoveva cerca di fermarlo, alle sue spalla trama Javier Velasco, che con la complicità di Laura cerca di uccidere l’avvocato.

Felipe però sopravvive al veleno ma finisce in coma, e la notizia ad Acacias si tramanda velocemente, tanto che anche Genoveva ne viene a conoscenza.

La donna, una volta che si trova vicino al marito, sente riaccendersi i sentimenti per lui, ma il medico comunica che sono ore importanti per capire se l’uomo si salverà o meno.

Quando Velasco e Laura si recano in ospedale per cerca di terminare l’opera che avevano iniziato, non riescono perchè interrotti dall’arrivo di Genoveva.

Ma Felipe una volta che si sveglia dal coma ma non ricorda assolutamente chi è la donna, e pensa che è una donna di carità di Acacias.

Velasco stufo dei mille fallimenti di Laura chiede che porti a termine, una volta per tutte il suo compito, ovvero uccidere Felipe.

L’avvocato ricorda solamente la perdita di Celia, e lo vedremo nuovamente contro Ramon, non ricordandosi che i due hanno fatto pace ed hanno chiarito tutti i lori attriti.