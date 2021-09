“Quando spoglio Ilary”, Francesco Totti e la confessione hot sulla moglie

Francesco Totti e la confessione hot sulla moglie Ilary Blasi; il dettaglio di una delle coppie vip più amate dal pubblico.

Per diversi motivi, due nomi come Totti e Ilary Blasi non hanno di certo bisogno di presentazioni; uno è stato uno dei calciatori italiani più forti di sempre, capitano e uomo simbolo della Roma, l’altra è stata un’apprezzata showgirl e ora un’amatissima conduttrice.

Entrambi romani, i due si sono conosciuti da giovani e sono ormai sposati da 16 anni; una coppia solida, semplice nonostante il successo e che ha formato un’armoniosa famiglia. Tra i due però non manca la passione: è Totti ora a rivelare il retroscena hot su Ilary.

Francesco Totti e il retroscena su Ilary Blasi: “Quando la spoglio…”

I due sono amatissimi non soltanto per le loro singole carriere, ma anche insieme, come coppia; tanto che, in molti, sperano in una sitcom in stile Casa Vianello, ripercorrendo le orme di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Ironia e semplicità sono caratteristiche tipiche della coppia, come dimostrano anche le parole di Totti in un’intervista a Fabio Fazio; nello specifico, l’ex-calciatore ha rivelato come Ilary sia rimasta sempre la stessa nonostante il successo, e che dorma sempre col pigiamone e le calze di lana.

Per questo, Francesco ci metterebbe “mezz’ora” per spogliare la moglie e godere dei momenti d’intimità di coppia; insomma, una confessione simpatica pienamente nello stile di Totti, che fa sorridere e suscita ancora più simpatia sul pubblico.

Nel frattempo, mentre Totti si sta sperimentando come agente, Ilary è tornata protagonista su Canale 5 alla conduzione di nuovo programma Star in the Star; in questo show, diverse celebrità dovranno “mascherarsi” in pieno da cantanti famosi, per poi essere smascherati una volta eliminati.

La puntata d’esordio ci sarà il 16 settembre, con un appuntamento settimanale ogni givoedì fino alla fine della competizione.