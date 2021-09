Gerry Scotti è uno dei presentatori del piccolo schermo più amati dal pubblico a casa. Ma avete idea di quanto guadagna? la cifra è shock. Vediamo insieme a quanto ammonta il suo patrimonio.

Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Da sempre conduce i programmi di Mediaset a tema quiz game.

Negli ultimi anni è diventato noto anche per il suo ruolo da giudice a Tu si Que Vales, proprio in questo contesto è riuscito a conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua incredibile sensibilità.

Mike Bongiorno ai tempi lo proclamò come suo erede nel mondo dello spettacolo, Gerry ha fatto il suo esordio in radio e poi è spopolato in tv con Passaparola e Chi vuol essere miliardario.

Oggi non ci sono più quei programmi ma il conduttore continua ad essere i tv con altri incredibili quiz game come: Caduta Libera e The Wall.

Ovviamente grazie a tutti questi lavori il patrimonio di Gerry Scotti è molto abbandonate. Sapete quanto guadagna? vediamo il suo cachet stellare.

Gerry Scotti: ecco quanto guadagna

La domanda che tutti i fan dei programmi di Gerry Scotti si fanno è: ma quanto guadagna il conduttore?

Ebbene, nonostante gli incassi del presentatore non siano stimabili, la Repubblica ha svelato tramite un indagine a quanto ammonterebbe il suo patrimonio. Stando a quanto è emerso gli incassi annui di Gerry si aggirerebbero intorno ai 10 milioni di euro.

Una cifra piuttosto notevole che fa invidia anche ai più famosi calciatori. In ogni modo, Gerry ha sempre dimostrato una grande umiltà senza mai risultare arrogante.

Voi cosa ne pensate? vi sembra esagerato lo stipendio di Gerry Scotti?