Paradiso delle signore: inizio shock Vittorio riceve delle avance da lei

Vediamo insieme che cosa succederà nelle primissime puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, che inizia lunedì 13.

Come sappiamo per tutta l’estate la nostra amatissima soap opera ci ha fatto compagnia ogni giorno con le repliche delle prime stagioni.

Ma finalmente da lunedì avremmo modo di vedere la sesta stagione con tantissimi colpi di scena, iniziamo a vedere qualche anticipazione molto interessante.

L’appuntamento si conferma al solito orario al quale siamo abituati ovvero alle 15.55, tra le novità più attese c’è l’addio di Marta, ma anche il ritorno di Roberto Landi, Tina Amato e Anna Imbriani.

LEGGI ANCHE —> Barbara Palombelli beccata senza trucco: la trasformazione [FOTO]

Iniziamo con il dire che nella giornata di lunedì 13, ovviamente dopo la fine della sua relazione con Marta, Vittorio si butta in moto totalitario nel lavoro.

Paradiso delle signore: anticipazioni dal 13 al 17 settembre

Decide di fondare una rivista che si chiamerà Paradiso Market e che ha come editore Umberto Guarnieri.

Ma ecco che arriva una persona che incuriosisce tutte le veneri, ovvero Roberto Landi, ex amico e collaboratore di Vittorio.

Non è l’unica persona che torna a Milano, perchè anche Tina Amato, va il suo ritorno nella cittadina.

Nella giornata successiva, ovvero martedì 14 settembre, Vittorio inizia a ricevere in modo costante delle avance dalla modella Ines.

Gloria, invece confessa ad Armando che sente ancora qualcosa per l’ex marito e padre della venere Stefania.

LEGGI ANCHE —> Guendalina Tavassi sbarca al Festival di Venezia: eccola in abito bianco

Adelaide decide di prendere in mano la situazione e dice a Ludovica che se frequenterà ancora Marcello non sarà più la vicepresidentessa del Circolo.

Nella giornata successiva, ovvero quella del 15 settembre, Agnese fa conoscere ad Armando la bellissima figlia Tina.

Vittorio decide di proporre l’ex Venere ma oggi cantante molto conosciuta come modella per la copertina del nuovo giornale.

Ludovica, prosegue per la sua strada ed è prontissima per il debutto in società insieme al suo amato Marcello.

Nella penultima puntata della settimana, ovvero quella di giovedì 16 settembre, Roberto Landi incontra in modo clandestino Anna Imbriani, ex Venere.

La famiglia Amato, sembra vivere in tranquillità, finalmente ma qualcosa Tina la nasconde perchè non parla mai del marito Sandro e del suo lavoro come cantante.

Venerdì 17 nella puntata finale del programma, Giuseppe continua a tenere nascosto che la sua amata in Germania è in dolce attesa.

Salvatore incontra Anna Imbriani al Circolo e ne resta folgorato per la bellezza, mentre Adelaide decide di passare ai fatti e minaccia Marcello.

La contessa, poi resta senza parole perchè le viene comunicato il ritrovamento del corpo di Achille Ravasi.