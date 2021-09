Tragedia nella ridente Versilia. Una donna di 49 anni è deceduta dopo aver contratto per ben due volte il Covid.

Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono aumentati di 5923 unità. Da ieri 69 morti e 8058 guariti. I casi attualmente positivi scendono per il terzo giorno di seguito: 131.581, -2206 rispetto a ieri. Scendono anche i ricoverati: 4235, -72 mentre in terapia intensiva 564 assistiti, +1 da ieri.

Contrae il Covid due volte: muore a 49 anni

Il vaccino anti Covid non può impedire di contrarre o ricontrarre il Covid. E non mancano i casi di persone morte di Coronavirus anche dopo due dosi vaccinali. Tuttavia – da quanto dichiarato dagli esperti – nella maggior parte dei casi chi si vaccina rischia in misura minore di contrarre il virus in forma grave e lasciarci la pelle come, invece, è successo alla 49enne Barbara Bertelli. La donna – abitante a Bargecchia, frazione del comune versiliese di Massarosa, Viareggio – aveva contratto il virus nel 2020 in forma non particolarmente grave, infatti non era neppure stata ricoverata. Sperava di avercela fatta e, essendone uscita indenne, non si era subito vaccinata. Aveva, tuttavia, prenotato la prima dose per il 5 settembre.

Purtroppo a quella data barbara non c’è arrivata: il virus si è ripresentato una seconda volta ad oltre un anno di distanza e stavolta non le ha lasciato scampo. La 49enne è deceduta nella notte fra lunedì e martedì all’ospedale Careggi di Firenze, dove era stata ricoverata lo scorso 9 agosto, proprio il giorno dopo il suo compleanno. Decisive le complicanze da Covid sui polmoni di Barbara. Nonostante fosse riuscita a negativizzarsi, gli effetti dell’infezione virale sul suo corpo hanno fatto precipitare la situazione.Secondo le prime ricostruzioni la donna non aveva patologie pregresse e, anche per questo, i medici le avevano consigliato di posticipare di qualche tempo il vaccino in quanto “coperta” dal fatto di esser già stata positiva. Aveva iniziato la stagione estiva lavorando in uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi sino al momento in cui ha scoperto di essere positiva.