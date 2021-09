Scopri chi sei in base a quale tipo di caffé è il tuo preferito: il test di personalità che svela come affrontate la vita in base alla bevanda.

Chi lo preferisce amaro, chi invece dolce, chi d’estate lo consuma freddo o con ghiaccio o chi invece rimane fedele, come nei mesi più freddi, al classico sapore caldo; il caffé è un vero e proprio culto nel nostro paese, immancabile dopo i pasti di molti italiani e vero e proprio simbolo di socialità.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Tina va via dal programma per sempre? I rumors sulla prossima stagione

Quanti amori sono nati davanti a questa storica bevanda? Quanti paesaggi ammirati sorseggiandola? Ora, grazie ad un nuovo test di personalità (via GreenMe), potete scoprire come affrontate la vita in base alla vostra tipologia di caffé preferita.

Scopri chi sei col caffé: il test di personalità

Espresso, americano, caffé macchiato o cappuccino? Quale di queste tre varianti di consumazione del caffé preferite? Pensateci, scegliete bene e poi scorrete sotto per vedere il tipo di personalità associato!

1.ESPRESSO

Chi ama l’espresso è una persona pragmatica, efficiente e molto organizzata, con la giornata piena di impegni da non rimandare. Quando qualcuno prova a decidere e organizzare per te, non sei soddisfatto e risulti piuttosto annoiato; vuoi assolutamente evitare i fuori programma non fanno per te e tendi ad avere tutto sotto controllo, anche in maniera eccessiva.

Dall’animo buono e ingenuo, non sei troppo incline al sentimentalismo e vuoi realizzarti personalmente per costruire qualcosa di bello, anche per gli altri.

2. CAFFE’ MACCHIATO

Gli amanti del caffé macchiato amano le coccole e la tranquillità e odiano ogni tipo di discussione; apprezzano la vita in ogni sua singola sfumatura, mettendosi in gioco e scoprendo diversi lati del proprio carattere. Nonostante non disprezzi momenti d’adrenalina, preferisci la tranquillità e vivere momenti di solitudine nel tuo spazio, spesso inviolabile per gli altri.

Leggi anche –> Gianni Sperti e Paola Barale, la verità sul loro addio. La showgirl: “Lui non…”

3. CAPPUCCINO

Chi sceglie il cappuccino ama godersi ogni giorno come se fosse l’ultimo. Sei sorridente e sprizzi energia da tutti i pori: non ti piace intrometterti negli affari degli altri e vuoi che con te sia fatto lo stesso. Non rimugini sul passato, sei pacifico e ami gli spazi ampi e circondarti di persone differenti da te, che credi possano continuamente arricchirti.

4. AMERICANO

Chi preferisce l’americano è una persona attiva, dai tanti impegni, capace di prendersi dei momenti di relax tra un impegno pianificato e l’altro. I posti che prediligi sono a contatto con la natura, non essendo una persona frenetica; la compagnia è gradita, ma ogni tanto ami dei momenti solamente per te stesso.