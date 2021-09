Justine Mattera lato B in primo piano: in spiaggia così, la showgirl al cardiopalma

La bella Justine Mattera ha mostrato in primo piano un lato B al cardiopalma. La bella showgirl protagonista di Instagram

I fan della bellissima Justin Mattera sono impazziti dopo aver visto il suo lato B in primo piano. La bella attrice ha pubblicato una sua foto su Instagram che ritrae tutta la bellezza del suo corpo. Lo scatto è da cardiopalma.

La foto è pazzesca e ritrae tutta la bellezza della Showgirl. La Mattera ha voluto regalare uno scatto in costume ai suoi fan per celebrare la fine dell’estate. I suoi followers avranno sicuramente apprezzato e i likes sulla sua pagina sono esplosi.

Justine Mattera, in primo piano il suo lato B

La bellissima attrice, conduttrice e showgirl è molto apprezzata dal pubblico televisivo anche e soprattutto italiano. Lontana ormai dalla televisione, la bellissima Justine ha una laurea conseguita all’Università di Stanford in Letteratura italiana e inglese.

Coltiva la sua passione per il mondo dello spettacolo iniziando a lavorare prima come modella e poi come cantante. Sarà proprio un suo grande singolo che la incoronerà idolo dell’italodance nell’Italia dei mitici anni ‘80.

Nonostante sia lontana dai riflettori da un po’, la bellissima Justine Mattera riesce ancora a conquistare il cuore dei fan, e lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ne è un validissimo esempio. La bella Mattera ha infatti condiviso una foto mentre è in vacanza nella località di Roseto Capo Spulico, in Calabria.

Lo scatto ha fatto impazzire i suoi followers e i fan sono andati in visibilio. Nella foto, la Mattera ha lo sguardo fisso sull’orizzonte dell’azzurro mare calabrese, mentre gusta un gelato e indossa un mini bikini super sexy. Il suo lato B è in primo piano e la bella showgirl dimostra un fisico mozzafiato.

La foto da cardiopalma raggiunge e supera i 25.000 like, oltre ad essere inondata di commenti positivi. Tante persone, tra cui alcuni Vip, si sono infatti complimentati con la bellissima showgirl che dimostra di essere in splendida forma.