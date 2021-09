Grande Fratello, lutto improvviso per un’ex-gieffina, tutto partito da un’ulcera; l’improvvisa notizia addolora tutti.

Proprio mentre mancano solamente pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il mondo del reality viene sconvolto da un’improvvisa notizia che addolora sicuramente tutti. Una notizia di quelle che non si vorrebbero mai leggere, ma che purtroppo nella vita arrivano.

Un’ex-gieffina sta affrontando infatti un lutto che difficilmente si fa fatica a superare; tutto è partito da un’ulcera, che non ha poi lasciato scampo. L’annuncio è stato fatto direttamente sui canali social dell’ex-partecipante, con tanto di commovente messaggio.

Grande Fratello, il lutto di Rebecca De Pasquale

In molti si ricorderanno di Rebecca De Pasquale, ex-concorrente del Grande Fratello 14 e nota a tutti per la sua storia; nata uomo, ha deciso di lasciare la sua identità maschile di Sabatino e monaco Benedettino per iniziare la transizione, a 21 anni, per diventare donna.

Con il programma ha ottenuto grande notarietà ed è per questo molto seguita sui social; tanti si sono dispiaciuti leggendo della notizia della morte della mamma ed hanno voluto manifestare la loro vicinanza con messaggi di sostegno. Tantissimi i commenti e i messaggi di cordoglio, a testimoniare ancora una volta l’affetto che i fan nutrono per Rebecca, ancor di più in una circostanza così difficile.

“Mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e dare forza” si legge nel post strappalacrime, dove Rebecca manifesta ancora una volta tutto il suo amore per la madre, morta a causa di un’ulcera fulminante allo stomaco.

Soltanto poche settimane fa, la De Pasquale aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con entrambi i genitori, allegando la didascalia “i miei amori”. Poco tempo dopo, purtroppo, si trova ancora una volta sui social, ma a piangere la morte della madre.