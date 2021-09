L’influencer napoletana è tra le più seguite e fa numeri da record. Ma sapete quanto guadagna Giulia De Lellis, ecco svelate le cifre

Il mondo degli influencer è sempre più vasto e variegato. In Italia domina Chiara Ferragni, ma subito dopo c’è la bellissima Giulia De Lellis. l’influencer napoletana registra enormi numeri tra followers e ad. Ma sapete quanto guadagna?

Tra le varie sponsorizzazioni sui suoi canali social, la pubblicazione di libri e contenuti e partecipazioni a programmi tv, la bella influencer fa registrare numeri da capogiro. Ma sapete quanto guadagna Giulia De Lellis? Ecco svelate le cifre.

Ecco quanto guadagna Giulia De Lellis

Sicuramente è uno dei personaggi del momento, ed è l’influencer più seguita in Italia dopo pochissime altre. La bella showgirl ha una lista di impegni non indifferente dovuta al suo grandissimo successo. Si è fatta conoscere negli anni ed ora è tra i personaggi più ambiti dello spettacolo.

L’influencer riesce a guadagnare grazie la creazione di contenuti che diffonde sui social, ma non solo. Tra sponsorizzate, partecipazioni a programmi e spettacoli, collaborazioni e anche qualche opera letteraria, la bella De Lellis sicuramente ha dei buoni guadagni e lei stessa ne ha parlato.

La domanda le è stata rivolta da un giornalista di Fanpage che l’ha intervistata prima del suo debutto al programma Love Island. Giulia De Lellis ha risposto senza alcun imbarazzo e con tutta sincerità, dicendo di non voler svelare le cifre, ma che il suo guadagno è sicuramente minore di quello di un calciatore.

Svelate le cifre

Ma quanto guadagna Giulia De Lellis? Secondo Hopper HQ, la De Lellis possiede un costo per post pari a 11.600€, con un guadagno intorno agli 820 mila euro. Il suo grande engagement che ha sui social e i buoni contenuti, le permettono quindi di guadagnare grandi cifre.

A questi, già buonissimi, numeri bisogna aggiungere le sue partecipazioni a servizi di moda, ospitate in tv e spot. Inoltre, la bellissima De Lellis ha debuttato in tv nel film “Genitori vs influencer”. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2, secondo alcune indiscrezioni, le ha portato circa 15.000 euro a puntata. Insomma, delle belle cifre di cui la bella Giulia De Lellis potrà andarne fiera.