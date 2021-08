Un terribile addio per l’attrice di Una Vita, ecco cos’è successo a Trisha Fernandez, l’interprete della dolce Marcia.

La nota soap spagnola Una Vita va in onda ormai dal 2015, contando ben 4 stagioni. Le vicende d’amore, gli scandali e i crimini hanno appassionato migliaia di telespettatori italiani, i quali ormai non riescono a fare a meno dell’appuntamento quotidiano su Canale 5.

Le anticipazioni delle prossime puntate sono sconvolgenti e non preannunciano niente di buono: Genoveva ormai è convolata a nozze con Felipe, il grande amore di Marcia. La domestica però, non ha alcuna intenzione di lasciar correre e decide di incontrarsi con l’avvocato per dirgli tutta la verità sulla neo moglie.

Tuttavia, all’appuntamento, non è Felipe a presentarsi, ma proprio la perfida Genoveva, la quale decide di parlare direttamente con la dolce Marcia. L’incontro tra le due rivali, porterà ad un esito sconvolgente.

Il tragico addio a Marcia

Non è uno scherzo, nelle prossime puntate di Una Vita, la temibile Genoveva toglie la vita a Marcia! La verità sulla neo moglie di Felipe, rimane così inascoltata. Cosa succederà nei prossimi episodi della soap spagnola?

Nel frattempo, tutto il cast ha dato il suo addio all’attrice Trisha Fernandez, la talentuosa interprete di Marcia. La morte del suo personaggio segna la fine dell’esperienza sul set della serie tv.

Trisha Fernandez, classe 1994, è originaria di Galizia ed è orfana di madre. Il terribile lutto segnò la sua infanzia, a soli due anni la piccola si ritrovò senza il suo punto di riferimento, ma questo non le impedì di sviluppare un carattere estroverso ed allegro. Si appassiona immediatamente alla recitazione, tanto che, da adolescente, decide di fare la cameriera per pagarsi i corsi.

La svolta arriverà con l’incontro dell’agente Carlos Caber che, dopo aver notato l’incredibile talento dell’attrice, decide di occuparsi personalmente di lei, inserendola nell’ambito panorama televisivo spagnolo.

La Fernandez deve il suo successo proprio alla sua partecipazione nella serie tv spagnola Una Vita. Oggi, l’attrice è ufficialmente uscita di scena, ma speriamo di vederla nuovamente in qualche nuova soap di successo.