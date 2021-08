Amici, anticipazioni e spoiler: quando inizia e chi ci sarà, le ultime news

Amici anticipazioni, quando inizia il talent show di Maria De Filippi e chi ci sarà; tutte le ultime news sul programma.

L’estate sta giungendo al termine e la nuova stagione televisiva è pronta a ripartire, tra novità e conferme; ovviamente, tra i programmi più attesi (come ormai da anni) c’è anche il talent show di Maria De Filippi, che edizione dopo edizione lancia grandissimi talenti.

Quella di Amici è ormai una vetrina ambitissima, visto il successo ottenuto nel corso del tempo dai vincitori (e non); Emma, Alessandra Amoroso, Elodie sono solamente alcuni tra i nomi, oggi famosi, che sono usciti proprio dalla scuderia della De Filippi.

Chi saranno le nuove stelle? In attesa di scoprirlo, guardiamo insieme le ultime news, con anticipazioni su chi ci sarà e data d’inizio del programma.

Amici anticipazioni e spoiler, tutte le ultime novità

Come al solito, la prima puntata del talent show verterà interamente sulla presentazione al pubblico della nuova classe di allievi, ognuno con l’ambizione di arrivare alla fase serale del programma; appuntamento quindi al prossimo 18 settembre, come al solito in fascia pomeridiana su Canale 5.

Prima di conoscere in maniera approfondita i vari ragazzi, grandi novità riguardano il cast di professori, che vede diversi movimenti e diverse new entry. Arisa, come sappiamo, ha lasciato la cattedra di canto (per sua scelta personale) e verrà sostituita da Lorella Cuccarini, che in precedenza occupava quella di danza.

Quest’ultima sarà occupata con molta probabilità da Raimondo Todaro, ex-ballerino di Ballando con le stelle che ha lasciato il programma di Milly Carlucci per tuffarsi in nuove avventure; ancora niente di ufficiale, ma sembra che manchi solamente l’annuncio.

Un’altra ballerina, Giulia Stabile, ci sarà sicuramente: avrà il compito di mostrare le coreografie che successivamente dovranno essere eseguite dai nuovi allievi ed è stata scelta direttamente da Maria De Filippi.