Sono uscite le prossime anticipazioni della serie turca Brave and Beautiful: Suhan prenderà una decisione sconvolgente.

Dal prossimo mese, doppio appuntamento con la nota soap turca Brave and Beautiful, la quale, nelle prossime settimane, ci farà compagnia per ben due puntate: dal 6 al 10 settembre, infatti, la serie andrà in onda dalle 14.45 alle 16.30 circa, su Canale 5.

Nel frattempo, sono arrivate le anticipazioni dei prossimi episodi e, dalle indiscrezioni rivelate, non si prospetta niente di buono per la coppia formata da Cesur e Suhan. La protagonista, infatti, prenderà una drastica e sconvolgente decisione.

Brave and Beautiful, anticipazioni turche

Suhan e Cesur sono ai ferri corti e il motivo scatenante è proprio la morte della madre del protagonista. Secondo Cesur infatti, il vero colpevole è solo e soltanto Tahsin, il padre di sua moglie e questa convinzione lo porterà ad allontanarsi progressivamente della sua anima gemella. La donna, al contrario, è fermamente convinta dell’innocenza del padre: secondo lei la colpevole è Riza.

Dopo più di un mese di allontanamento, Cesur cede alla passione con Suhan, ma questo non basta per farli riavvicinare definitivamente. Ci sarà inoltre un importante colpo di scena che muterà notevolmente il corso degli eventi: Adalet si consegna alla polizia per la morte del padre di Cesur e così Riza verrà scarcerata.

Cesur quindi decide di incontrare Riza per avere informazioni sulla morte dei genitori e si convince definitivamente della colpevolezza di Tahsin. Suhan non accetterà l’affronto del marito e quindi deciderà di chiedere il divorzio.

Cesur, inizialmente cerca di contrastare in tutti i modi la fine del matrimonio con la sua amata, ma alla fine è costretto a cedere. Suhan e Cesur così divorziano ufficialmente! Nonostante questo, è evidente che i due siano ancora follemente innamorati, come si evolveranno quindi le complicate vicende d’amore di Suhan e Cesur? Lo scopriremo nelle prossime puntate.