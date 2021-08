Quanto guadagna Tommaso Zorzi, noto influencer e opinionista televisivo? Le cifre e il patrimonio dell’ex-gieffino.

In questi ultimi anni, Tommaso Zorzi ha avuto un vero e proprio picco di popolarità, dimostrata anche dal recente trionfo al Grande Fratello Vip proprio solo qualche mese fa.

Classe ’95 e figlio di Lorenzo Zorzi, titolare di due aziende pubblicitarie, Tommaso inizia presto a darsi da fare lanciando nel 2016 prima l’app FashTime, poi la linea di accessori AristoPop.

Da qui l’arrivo in tv sia come concorrente (in programmi come Dance Dance Dance su Fox e poi Pechino Express) sia poi come conduttore (nel 2020 conduce il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa, Adoro!, insieme a Giulia Salemi) e opinionista. Ma quanto guadagna il noto influencer?

Tommaso Zorzi, quanto guadagna l’influencer: il patrimonio

Difficile, come per ogni altro Vip, fare precisamente i conti in tasca a Tommaso, ma già solamente col Grande Fratello Vip ha recentemente incassato un’ingente somma.

Oltre al montepremi di 100.000, che si è aggiudicato vincendo (donato però interamente ad un’associazione benefica), sembra che Tommaso abbia avuto un cachet pari a 30 mila euro a settimana; una cifra enorme, che lo rende praticamente il concorrente più pagato di sempre della storia del reality.

Dopo il GF, è stato scelto insieme ad Elettra Lamborghini come opinionista de L’Isola dei Famosi; a quanto pare la cantante ha ricevuto un cachet di 25 mila euro settimana, e si vocifera che Tommaso possa aver preso anche di più.

Leggi anche –> Adriana Volpe dove vive: la casa da sogno dell’ex del Grande Fratello Vip

Oltre a questo, Zorzi è opinionista fisso del Maurizio Costanzo Show ed ha ovviamente diversi affari anche fuori dal mondo televisivo; è da poco diventato amministratore delegato dell’azienda House of Talent (che si occupa di sviluppare progetti, contenuti televisivi e altre iniziative) ed ha inoltre lanciato la sua linea di sex toys, Tommyland, in collaborazione con MySecretCase.

Leggi anche –> Stefano de martino, conoscete la sorella Adelaide? Uno schianto

Anche qui, parte dei proventi saranno devoluti in beneficenza, nello specifico alla ricerca e alla prevenzione dell’HIV.