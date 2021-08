Gianni Sperti e Tina Cipollari sono i volti storici di Uomini e Donne. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano i due opinionisti? le cifre sono scioccanti. Vediamo insieme a quanto ammonta il loro patrimonio.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguito dal pubblico di Canale 5, alla conduzione non poteva che esserci la regina della tv, ovvero Maria De Filippi.

Ad accompagnare la storica presentatrice durante le puntate del dating show ci sono i suoi storici opinionisti, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Da sempre i due si ritrovano a battibeccare sulle questioni più assurde durante la messa in onda, tutto quello che dice Gianni per Tina è “una cavolata” e viceversa. L’unica cosa che li unisce è l’odio verso Gemma Galgani, che continua ad essere il tema principale del trono over. Nonostante questi piccoli litigi, in realtà i due sono in ottimi rapporti e sono anche molto amici.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagnano i due con il loro lavoro? Vediamo insieme a quanto ammonta la cifra stellare.

Tina e Gianni: ecco quanto guadagnano per fare gli opinionisti di Uomini e Donne

Gli appassionati di Uomini e Donne, si domandano spesso, quanto guadagnano Tina e Gianni per fare gli opinionisti nel programma di Maria De Filippi?

Sono sicuramente due personaggi molto amati dal pubblico a casa e proprio grazie a Uomini e Donne hanno raggiunto un successo incredibile, sia per quanto riguarda il piccolo schermo che per i social in cui sono seguitissimi.

I due oltre ad essere colleghi, sono anche ottimi amici, Gianni è noto al pubblico per essere l’investigatore privato di Maria, infatti, grazie ai suoi trucchi, riesce sempre a scoprire chi sta fingendo all’interno del programma. Tina invece è conosciuta dal pubblico per i suoi toni fuori dalle righe e per le sue risposte acide che infiammano lo studio.

I due sono sicuramente l’anima del programma ed è grazie anche a loro se Uomini e Donne continua ad avere successo. Per questo motivo il loro stipendio è piuttosto alto. Gianni e Tina per ogni puntata prendono circa 2000 €.

Facendo i conti delle loro ospitate a Uomini e Donne, al coppia al mese guadagna dagli 8 mila euro ad un massimo di 16 mila euro al mese.

Insomma uno stipendio non del tutto comune in Italia, voi cosa ne pensate? Vi sembra eccessivo come cachet?